Ames busca una empresa 24 horas para que recoja animales y gestione colonias felinas

El gobierno de Ames acaba de dar luz verde al inicio del expediente para la nueva licitación de los servicios de recogida de animales domésticos abandonados, lacería y gestión de colonias felinas. Se prestará con una orientación totalmente diferente ya que, si hasta ahora se encargaba personal de la concejalía de Medio Ambiente y Protección Civil, ahora será una empresa, de forma ininterrumpida las 24 horas y todos los días.

La duración inicial del contrato será de 2 años, pudiendo prorrogarse por un año más hasta un máximo de 3 (el presupuesto base, con iva, es de 401.229 euros).

Según el edil de Xestión do Medio Natural, Javier Antelo, «ata o de agora o Concello de Ames ten un convenio co Refuxio de animais de Cambados para prestar estes servizos, pero dende que no ano 2023 se aprobou a lei de benestar animal era preciso licitar e dispor dun contrato que recollese os servizos de recollida de animais domésticos abandonados, lacería e xestión de colonias felinas», por lo que «este novo contrato tamén contemplará campañas de concienciación nos colexios e institutos de Ames, así como un plan que se irá realizando de xeito progresivo en todo o municipio sobre a xestión das colonias felinas».

Precisamente, se valorará la realización de campañas para educar, sensibilizar y concienciar a los vecinos contra el abandono y maltrato animal, que se llevarán a esos centros educativos. Y también se incluye un teléfono operativo las 24 horas para dar los avisos.