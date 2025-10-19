Ames busca una empresa 24 horas para que recoja animales y gestione colonias felinas
Sustituirá al personal de Medio Ambiente y Protección Civil
Actuará todos los días del año, e incluirá un teléfono de atención continua
El gobierno de Ames acaba de dar luz verde al inicio del expediente para la nueva licitación de los servicios de recogida de animales domésticos abandonados, lacería y gestión de colonias felinas. Se prestará con una orientación totalmente diferente ya que, si hasta ahora se encargaba personal de la concejalía de Medio Ambiente y Protección Civil, ahora será una empresa, de forma ininterrumpida las 24 horas y todos los días.
La duración inicial del contrato será de 2 años, pudiendo prorrogarse por un año más hasta un máximo de 3 (el presupuesto base, con iva, es de 401.229 euros).
Según el edil de Xestión do Medio Natural, Javier Antelo, «ata o de agora o Concello de Ames ten un convenio co Refuxio de animais de Cambados para prestar estes servizos, pero dende que no ano 2023 se aprobou a lei de benestar animal era preciso licitar e dispor dun contrato que recollese os servizos de recollida de animais domésticos abandonados, lacería e xestión de colonias felinas», por lo que «este novo contrato tamén contemplará campañas de concienciación nos colexios e institutos de Ames, así como un plan que se irá realizando de xeito progresivo en todo o municipio sobre a xestión das colonias felinas».
Precisamente, se valorará la realización de campañas para educar, sensibilizar y concienciar a los vecinos contra el abandono y maltrato animal, que se llevarán a esos centros educativos. Y también se incluye un teléfono operativo las 24 horas para dar los avisos.
