Augas afirma que la contaminación del Sar es orgánica y se acabará degradando

Augas de Galicia continúa llevando a cabo un seguimiento tanto de las instalaciones de la depuradora como del Sar en diferentes tramos tras el vertido detectado en Ames. La contaminación que sufrió el río fue «fundamentalmente orgánica, de residuos fecales, que con el tiempo se degradan», aclara la Xunta. Y tampoco ven «afecciones a la morfología del río ni se aprecian aún, pendiente de otras evaluaciones posteriores, aportes que haya que retirar».

A su juicio, «ahora lo fundamental es exigir a la obra que se adecúe a lo planificado y resuelva los problemas que ocasionaron estos vertidos».

El lunes habrá una reunión con el promotor Acuaes y con el titular de la depuradora y de la autorización de vertido, que es el Concello de Santiago, en la que Augas de Galicia expondrá toda la información del seguimiento y evolución de los hechos y se concretarán todos los pasos a seguir.

En el transcurso de la reunión se exigirán, igualmente, explicaciones ante un problema que no puede prolongarse.