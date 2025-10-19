Frondosas y cuidado común del monte con A Croa de Camariñas

La diputada de Medio Rural de la Diputación de A Coruña, Cristina Capelán, visitó la Asociación de Propietarios Forestales A Croa de Camariñas, interesándose por el desarrollo de los dos proyectos que la entidad lleva a cabo con el apoyo de la institución provincial, por un importe de 24.000 euros.

El primero de los proyectos, titulado Xestión comunitaria das faixas secundarias, que la Diputación apoya con 12.000 euros, se centra en la coordinación de las labores de desbroce y plantación de frondosas alrededor del núcleo de Camariñas, con la finalidad de reducir el riesgo de incendios y crear una infraestructura verde comunitaria. La iniciativa apuesta por un modelo participativo de gobernanza forestal que implica al vecindario, a los propietarios —muchos de ellos residentes fuera del municipio— y a las administraciones locales, fomentando la cohesión social y participación de mujeres y jóvenes.

El segundo proyecto, Xestión activa no minifundio de Camariñas para a prevención de lumes, tiene como objetivo promover la multifuncionalidad del monte mediante repoblaciones forestales, actuaciones silvícolas y la diversificación de aprovechamientos, como el resinado y la producción micológica. Incluye también acciones de formación y colaboración con centros educativos, como EFA Fonteboa de Coristanco, y la elaboración de cartografía y monitorización con dron para mejorar la planificación forestal y la defensa frente a los incendios en el medio.

Capelán destacó «o labor exemplar desta asociación -que preside Adriana Rodríguez-, que demostra que o asociacionismo é clave para avanzar cara unha xestión forestal sostible e coordinada, fundamental para previr os incendios e xerar novas oportunidades no rural».