Galicia enciende la llama del hinduismo

Galicia se prepara para recibir una de las ceremonias más antiguas del hinduismo. El próximo domingo 25 de octubre, el sacerdote y maestro espiritual Pandit Krishna Kripa Dasa, también conocido como Juan Carlos Ramchandani, llegará a A Pobra do Caramiñal para guiar un Shanti Homa, un ritual de fuego por la paz mundial. Será una jornada única, con una charla sobre Bhakti Yoga —el yoga de la devoción y el amor— y un kirtan o canto de mantras devocionales. Dos días antes, el 23 de octubre, oficiará además una boda hindú en Santiago de Compostela, la segunda que se celebra en la capital gallega.

Nacido en Ceuta en 1970, de padre indio hindú y madre española católica, Ramchandani creció celebrando festividades de ambas religiones, del Diwali a la Navidad. «Tuve la fortuna de nacer en un matrimonio interreligioso e intercultural», recuerda. «Nunca he renegado de ninguna de las dos partes; al contrario, eso me ha enriquecido como persona».

Desde joven sintió una profunda atracción por la filosofía y espiritualidad de la India. A los 15 años fue iniciado formalmente en el hinduismo y, con solo 17, viajó por primera vez a la India. Hoy suma más de treinta viajes y seis años de estancia en el subcontinente, donde ha convivido en templos y ashrams —lugares de retiro espiritual—, y aprendido de maestros de yoga y filosofía védica.

«La India es una tierra de contrastes», explica. «Puedes encontrar templos con cúpulas de oro y, al mismo tiempo, personas durmiendo en la calle. Pero lo que perdura, pese a todo, es la espiritualidad. Ese es el regalo que la India le hace al mundo».

Pandit Krishna Kripa Dasa / Cedida

El hinduismo en España

Ramchandani preside la Federación Hindú de España, que agrupa a comunidades en catorce autonomías, incluida Galicia. Calcula que hay alrededor de 75.000 practicantes, de los cuales unos 15.000 son españoles o de origen no indio. Según explica, la presencia del hinduismo en nuestro país está documentada desde hace 150 años.

«España se ha vuelto un país multicultural, pero el hinduismo sigue siendo la gran desconocida», señala: «No venimos a imponer nada, sino a convivir y aportar. El hinduismo fomenta la armonía y el respeto por todas las tradiciones».

Las Islas Canarias concentran la mayor comunidad hindú del país, seguidas por Barcelona, Madrid, Málaga, Ceuta y Melilla. En Galicia, aunque la presencia es menor, Ramchandani reconoce que «hay cada vez más interés por conocer la espiritualidad india».

El yoga y el hinduismo

Para el sacerdote, el yoga no puede separarse del hinduismo. Forma parte de los seis sistemas filosóficos del hinduismo y, según explica, «no es solo hacer posturas o estiramientos, es un camino de autorrealización y de unión entre el alma individual y la divinidad».

El maestro lamenta que en Occidente se haya reducido a un ejercicio físico: «El yoga es un estilo de vida y un sistema espiritual completo. Las posturas son solo una parte pequeña. El objetivo es alcanzar equilibrio físico, mental y espiritual».

Ramchandani no vive de su labor como sacerdote, ya que no tiene un sueldo fijo por ello. «Oficio bodas, funerales y otras ceremonias, y recibo donativos por ellas. No tenemos sueldo fijo como los sacerdotes católicos», explica. Combina la celebración de sacramentos con su faceta de escritor y su labor como conferenciante, a través de la cual difunde las enseñanzas del hinduismo en España y otros países.

«Tenemos dos tipos de sacerdotes: el pujari, que sirve en los templos, y el puróhita, que viaja para realizar los sacramentos. Yo soy de los segundos», añade. Los primeros, los pujaris, están vinculados a templos de los que sí reciben ayudas.

Las religiones en la era digital

Krishna Kripa Dasa está convencido de que las nuevas tecnologías y redes sociales son una herramienta útil si se usan bien. «Hoy puedes escuchar una conferencia espiritual desde cualquier parte del mundo. Pero lo presencial nunca se sustituye. Ver una ceremonia en persona no es lo mismo que verla en pantalla», puntualiza.

Convencido de que el hinduismo tiene mucho que ofrecer en tiempos de incertidumbre, resume su propósito con una frase sencilla: «El hinduismo es esa bella desconocida. Queremos darla a conocer, no para convertir a nadie, sino para fomentar la convivencia y el respeto entre las religiones».