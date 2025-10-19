Galicia enciende la llama del hinduismo
Galicia se prepara para vivir una experiencia poco habitual: el fuego sagrado del hinduismo encenderá el corazón de A Pobra do Caramiñal el 25 de octubre. El sacerdote y maestro espiritual Pandit Krishna Kripa Dasa (Juan Carlos Ramchandani), nacido en Ceuta e iniciado en la India, dirigirá el encuentro
Antes, el día 23 , oficiará la segunda boda hindú que tenga lugar en Santiago
Mario Fajardo
Galicia se prepara para recibir una de las ceremonias más antiguas del hinduismo. El próximo domingo 25 de octubre, el sacerdote y maestro espiritual Pandit Krishna Kripa Dasa, también conocido como Juan Carlos Ramchandani, llegará a A Pobra do Caramiñal para guiar un Shanti Homa, un ritual de fuego por la paz mundial. Será una jornada única, con una charla sobre Bhakti Yoga —el yoga de la devoción y el amor— y un kirtan o canto de mantras devocionales. Dos días antes, el 23 de octubre, oficiará además una boda hindú en Santiago de Compostela, la segunda que se celebra en la capital gallega.
Nacido en Ceuta en 1970, de padre indio hindú y madre española católica, Ramchandani creció celebrando festividades de ambas religiones, del Diwali a la Navidad. «Tuve la fortuna de nacer en un matrimonio interreligioso e intercultural», recuerda. «Nunca he renegado de ninguna de las dos partes; al contrario, eso me ha enriquecido como persona».
Desde joven sintió una profunda atracción por la filosofía y espiritualidad de la India. A los 15 años fue iniciado formalmente en el hinduismo y, con solo 17, viajó por primera vez a la India. Hoy suma más de treinta viajes y seis años de estancia en el subcontinente, donde ha convivido en templos y ashrams —lugares de retiro espiritual—, y aprendido de maestros de yoga y filosofía védica.
«La India es una tierra de contrastes», explica. «Puedes encontrar templos con cúpulas de oro y, al mismo tiempo, personas durmiendo en la calle. Pero lo que perdura, pese a todo, es la espiritualidad. Ese es el regalo que la India le hace al mundo».
El hinduismo en España
Ramchandani preside la Federación Hindú de España, que agrupa a comunidades en catorce autonomías, incluida Galicia. Calcula que hay alrededor de 75.000 practicantes, de los cuales unos 15.000 son españoles o de origen no indio. Según explica, la presencia del hinduismo en nuestro país está documentada desde hace 150 años.
«España se ha vuelto un país multicultural, pero el hinduismo sigue siendo la gran desconocida», señala: «No venimos a imponer nada, sino a convivir y aportar. El hinduismo fomenta la armonía y el respeto por todas las tradiciones».
Las Islas Canarias concentran la mayor comunidad hindú del país, seguidas por Barcelona, Madrid, Málaga, Ceuta y Melilla. En Galicia, aunque la presencia es menor, Ramchandani reconoce que «hay cada vez más interés por conocer la espiritualidad india».
El yoga y el hinduismo
Para el sacerdote, el yoga no puede separarse del hinduismo. Forma parte de los seis sistemas filosóficos del hinduismo y, según explica, «no es solo hacer posturas o estiramientos, es un camino de autorrealización y de unión entre el alma individual y la divinidad».
El maestro lamenta que en Occidente se haya reducido a un ejercicio físico: «El yoga es un estilo de vida y un sistema espiritual completo. Las posturas son solo una parte pequeña. El objetivo es alcanzar equilibrio físico, mental y espiritual».
Ramchandani no vive de su labor como sacerdote, ya que no tiene un sueldo fijo por ello. «Oficio bodas, funerales y otras ceremonias, y recibo donativos por ellas. No tenemos sueldo fijo como los sacerdotes católicos», explica. Combina la celebración de sacramentos con su faceta de escritor y su labor como conferenciante, a través de la cual difunde las enseñanzas del hinduismo en España y otros países.
«Tenemos dos tipos de sacerdotes: el pujari, que sirve en los templos, y el puróhita, que viaja para realizar los sacramentos. Yo soy de los segundos», añade. Los primeros, los pujaris, están vinculados a templos de los que sí reciben ayudas.
Las religiones en la era digital
Krishna Kripa Dasa está convencido de que las nuevas tecnologías y redes sociales son una herramienta útil si se usan bien. «Hoy puedes escuchar una conferencia espiritual desde cualquier parte del mundo. Pero lo presencial nunca se sustituye. Ver una ceremonia en persona no es lo mismo que verla en pantalla», puntualiza.
Convencido de que el hinduismo tiene mucho que ofrecer en tiempos de incertidumbre, resume su propósito con una frase sencilla: «El hinduismo es esa bella desconocida. Queremos darla a conocer, no para convertir a nadie, sino para fomentar la convivencia y el respeto entre las religiones».
Un ritual milenario en A Pobra do Caramiñal
La visita de Krishna Kripa Dasa a Galicia tiene un componente simbólico. Aprovechando que viene a Santiago, su discípulo Hari Kirtan Das y el equipo del Punto Zen Yoga Studio de A Pobra organizan este encuentro espiritual abierto al público.
«Hay gente que está muy interesada y había que hacerlo ahora. Como yo siempre estoy viajando y demás, no suelo ir mucho por Galicia, aunque he estado en Vigo, en A Coruña e incluso llegué a hacer un Camino de Santiago interreligioso», comenta.
El Shanti Homa es un rito ancestral del hinduismo en el que el fuego actúa como medio de purificación y ofrenda simbólica. Ceremonias frecuentes en la India pero poco habituales en nuestra tierra. La propuesta en A Pobra busca acercar esa espiritualidad milenaria al público local y ofrecer una experiencia de aprendizaje intercultural.
«Queremos llegar al máximo de gente posible y poder replicar esta actividad en otras ciudades y pueblos de Galicia en el futuro», señala Ramchandani.
- El verano prolongado en Galicia tiene los días contados: así va a cambiar el tiempo este fin de semana
- Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no 'garantiza entradas diarias en esta edición
- As Cancelas celebra su apertura más esperada con un evento exclusivo: música en directo y muchas más sorpresas este sábado
- Buscan parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos
- Vueling conecta Santiago con los principales mercadillos navideños de Europa desde 25 euros
- Peleas, sucesos sin resolver y denuncias vecinales: así es el gueto de la okupación en la Algalia y Entremuros
- La espuma se adueña del Sar en Bertamiráns desde primera hora y Santiago elude responsabilidades
- Susto en Santiago: arde un coche de alta gama mientras circulaba por Conxo