Muere Jesús Ares Vázquez, alcalde de Toques durante un cuarto de siglo

Jesús Ares Vázquez, que fue alcalde de Toques durante un cuarto de siglo con Alianza Popular (AP) y Partido Popular (PP), y otras siglas independientes, falleció a los 92 años de edad. Fue el regidor que más tiempo estuvo en el cargo en Toques en la etapa democrática.

Nacido en la parroquia de Vilamor el 26 de abril de 1933, Ares Vázquez fue ganadero y sobre todo taxista, una profesión que lo hacía muy conocido por los vecinos de la zona y la comarca de Melide.

Entró en políltica a finales del franquismo y fue concejal desde 1974. Tras la dimisión del primer alcalde democrático de Toques, Victorio Sánchez Rodríguez, en 1982 fue elegido nuevo regidor, un cargo que ya ocuparía un cuarto de siglo, hasta el año 2007.

Revalidó sus mayorías en las urnas con Alianza Popular (1983), CPG (1987) y PPdeG (1991, 1995, 1999 y 2003).

Durante tantos años de mandato, tuvo que afrontar algunas polémicas políticas como cuando en 1995 apoyó la instalación de una fábrica de explosivos en el municipio, lo que provocó una revuelta vecinal que acabó por desactivar el proyecto.

Denuncia y condena

El final de la carrera política de Jesús Ares Váquez estuvo marcado por una denuncia personal por abusos a una menor en el año 2001, lo que le valió una condena en 2004. El PPdeG lo apartó pero él se mantuvo en el cargo del alcalde, por lo que en 2007 concurrió a las elecciones con un partido propio: Xuntos cara o Progreso, con el que ganó las elecciones, pero ya jamás gobernaría porque PSdeG, PPdeG y BNG se unieron para sumar cinco ediles y apartarlo de la alcaldía, nombrando a Miguel Ángel Buján Varela. El propio Ares dio un paso al lado y se apartó de los focos al terminar ese mandato.

Casado con Esther Fernández Pérez, Jesús Ares Vázquez fue padre de dos hijos.

Fue velado en el tanatorio El Mueble de Melide y esta mañana de domingo a las 13.00 recibió sepultura en el cementerio de San Pelayo de Paradela, en Toques.