Ponteceso abre una oficina de apoyo a los afectados por incendios este verano

El Ayuntamiento de Ponteceso organizó, en la sede de la Asociación Cultural Monte Blanco (aldea de O Couto), una reunión con vecinos de las parroquias de O Couto y de A Graña para abordar las posibles opciones de gestión del monte tras los incendios sufridos durante el verano. Para ello, la administración local plantea la creación de un servicio con el que dar respaldo a los perjudicados.

Al hilo, hay que recordar que en este municipio de la comarca de Bergantiños sufrieron un número considerable de fuegos este verano. Y no fue hasta principios de agosto cuando se dieron por estabilizados los tres incendios declarados después de que las llamas arrasaran 470 hectáreas. Así, los siniestros tuvieron como marco la parroquia de Cospindo (donde hubo que desalojar a los vecinos de la aldea de Balarés y a los bañistas que se encontraban en la playa del mismo nombre); la de Brantuas; y la de A Graña. En el primer caso, se achacó el comienzo a una explosicón en el centro de transformación o en la propia línea eléctrica.

Además, ese mismo mes se daba a conocer que la Guardia Civil detenía a dos hombres, residentes en Olveiroa, como presuntos autores de ocho delitos de incendios forestales ocurridos en la Costa da Morte, en el entorno de Camariñas, Cee, Dumbría, Vimianzo y Zas. Los detenidos provocaban las llamas al quemar cable de cobre robado para extraer el metal y venderlo en el mercado, calculándose el importe de los daños por esos siniestros en unos 20.000 euros.

De esta forma, en el encuentro participaron miembros de la Axencia Forestal Galega, que ofrecieron información y asesoramiento sobre las alternativas existentes para la recuperación y puesta en valor de los terrenos quemados. La reunión contó con una amplia participación vecinal, muestra del interés de la ciudadanía por avanzar hacia una solución conjunta. A su vez, el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, anunció que el Ayuntamiento abrirá en los próximos días una oficina de apoyo al vecindario afectado por los incendios, con el objetivo de facilitar la coordinación e impulsar posibles agrupaciones forestales conjuntas. Esta oficina servirá también para contactar con todas las personas propietarias de las zonas dañadas y conocer su disposición a participar en estas iniciativas, siempre de carácter voluntario.

Gestión en común

«Queremos ofrecer acompañamento técnico e administrativo para que esta oportunidade chegue a bo porto. A xestión conxunta pode ser unha vía moi proveitosa para o futuro dos nosos montes», señaló el regidor. Mato agradeció además a la Axencia Forestal Galega su colaboración y disposición a compartir conocimientos, así como a la Asociación Cultural Monte Blanco por la cesión del espacio para la reunión.

En el encuentro celebrado en O Couto con los vecinos participaron también el teniente de alcalde, Constantino Fernández, así como el jefe de Emergencias, Rubén Pérez Cotelo.