Urgen el sistema de hemodiálisis a domicilio para los estradenses

El BNG de A Estrada apremia a la puesta en marcha de un sistema de hemodiálisis en el domicilio que evitaría los usuarios tener que desplazarse hasta Santiago. Así lo divulgaban en enero el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el alcalde, Gonzalo Louzao, asegurando que estaría implantado antes del verano.

«A cuestión é que a día de hoxe, e a pesar dos anuncios, os doentes seguen indo ao Clínico, e as obras prometidas para ubicar este servizo pioneiro, así como o persoal do Sergas para formar ao persoal do centro de saúde, brillan pola súa ausencia», destacan los nacionalistas, aclarando en que no todos los pacientes podrían sumarse.

Al hilo, ponen como ejemplo al Concello de Lalín, «onde os doentes si reciben o tratamento no centro de saúde».

Desde el BNG aseguran lamentar «que unha vez o PP xogue ao despiste cos nosos veciños e veciñas, anunciando obras e servizos que logo quedan en nada. Iso si, o anuncio deu para que os cargos do PP, entre eles o alcalde, sacasen a súa correspondente foto, pero para nada máis».