Vuelven a menospreciar por su altura y ser niña a una futbolista de 5 años del CD Rois
Si hace meses sus contrincantes se negaron a darle la mano, este año dos de ellos se rieron de su tamaño
Sus padres ruegan difusión, y no entienden por qué las familias y resto de jugadores no intervinieron
La familia de una pequeña deportista del CD Rois ruega difusión ante un nuevo episodio de discriminación machista, más grave si cabe porque la niña es la única jugadora del club... y apenas tiene cinco años. Así, y si hace unos meses «os nenos dun equipo de fútbol da mesma liga negáronse a darlle a man por ser nena», ahora han sido dos chavales de ese mismo conjunto los que «adicáronse a burlarse da súa altura».
Siempre según relatan los padres, y corrobora el comunicado de apoyo del CD Rois, este menosprecio y burla «só llo fixeron a ela, a única nena do equipo», y en cambio «non falaron da altura de ningún outro compañeiro, cando en realidade só lles tocou estar preto dela uns minutos. Chocante, non?», lamentan los padres.
También dejan claro lo «triste» que resulta «que o ano pasado tivera que ter unha conversa sobre machismo cunha nena de 5 anos porque se preguntaba por que aos meus compañeiros lles deron a man e a min non?». Y lamentan que ni otros jugadores, ni sus padres «tampouco frearon a situación, cando a nena demostraba sentirse incómoda».
Desde el CD Rois aplauden «o teu valor, ilusión e a túa forma de estar no campo, que poden máis que calquera mala experiencia».
- El verano prolongado en Galicia tiene los días contados: así va a cambiar el tiempo este fin de semana
- Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no 'garantiza entradas diarias en esta edición
- As Cancelas celebra su apertura más esperada con un evento exclusivo: música en directo y muchas más sorpresas este sábado
- Buscan parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos
- Vueling conecta Santiago con los principales mercadillos navideños de Europa desde 25 euros
- Peleas, sucesos sin resolver y denuncias vecinales: así es el gueto de la okupación en la Algalia y Entremuros
- La espuma se adueña del Sar en Bertamiráns desde primera hora y Santiago elude responsabilidades
- Susto en Santiago: arde un coche de alta gama mientras circulaba por Conxo