Vuelven a menospreciar por su altura y ser niña a una futbolista de 5 años del CD Rois

La familia de una pequeña deportista del CD Rois ruega difusión ante un nuevo episodio de discriminación machista, más grave si cabe porque la niña es la única jugadora del club... y apenas tiene cinco años. Así, y si hace unos meses «os nenos dun equipo de fútbol da mesma liga negáronse a darlle a man por ser nena», ahora han sido dos chavales de ese mismo conjunto los que «adicáronse a burlarse da súa altura».

Siempre según relatan los padres, y corrobora el comunicado de apoyo del CD Rois, este menosprecio y burla «só llo fixeron a ela, a única nena do equipo», y en cambio «non falaron da altura de ningún outro compañeiro, cando en realidade só lles tocou estar preto dela uns minutos. Chocante, non?», lamentan los padres.

También dejan claro lo «triste» que resulta «que o ano pasado tivera que ter unha conversa sobre machismo cunha nena de 5 anos porque se preguntaba por que aos meus compañeiros lles deron a man e a min non?». Y lamentan que ni otros jugadores, ni sus padres «tampouco frearon a situación, cando a nena demostraba sentirse incómoda».

Desde el CD Rois aplauden «o teu valor, ilusión e a túa forma de estar no campo, que poden máis que calquera mala experiencia».