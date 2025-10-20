Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O BNG de Arzúa acusa ao PP de non investir na Ponte de Maroxo

Piden a colaboración de outras institucións para por en marcha o arranxo que precisa a infraestrutura, pero sinalan que "a día de hoxe Xunta nin Ministerio deron resposta aínda"

A infraestrutura sufriu un derrumbe o pasado ano.

A infraestrutura sufriu un derrumbe o pasado ano.

Arzúa

O BNG de Arzúa denunciou a manipulación e a «oposición destrutiva» que está a facer o Partido Popular da localidade sobre a situación da ponte caída en Maroxo. A voceira municipal da organización, Lucía López, sinalou que actualmente «estase traballando nun proxecto para o seu arranxo urxente», que supera os 300.000 euros.

«Desde a Alcaldía téñense solicitado xuntanzas coa Consellería de Medio Rural, con Augas de Galicia así coma co Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible para demandar a colaboración entre institucións para levar a cabo este arranxo, pois facelo unicamente con fondos municipais vai supor que o Concello de Arzúa fique sen orzamento para afrontar outras cuestións, que son tamén moi necesarias. A día de hoxe nin Xunta nin Ministerio deron resposta aínda», explicou a representante nacionalista.

Neste senso, o BNG remarca a «descarada actuación partidista do PP, máis preocupado polos seus intereses que polos da veciñanza de Maroxo e de Arzúa», denuncia López, quen lembra a falta de investimentos do goberno galego neste Concello.

Encontros abertos polas parroquias

Por outra banda, a organización inicia esta semana unha rolda de encontros abertos polas parroquias arzuás para dar a coñecer as súas propostas desde o Goberno local e recoller as preocupacións de toda a veciñanza.

