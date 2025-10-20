La comarca se beneficia de uno de cada tres euros en ayudas para puntos limpios

La gestión de residuos que no se pueden, ni deben, depositar en los contenedores habituales tiene en los puntos limpios, tanto fijos como móviles, un aliado. Y por ello, la Xunta de Galicia concedió este año ayudas por 2,6 millones de euros con el fin de financiar la mejora o la adquisición de puntos limpios municipales, además de apoyar otro tipo de proyectos relacionados con servicios móviles e instalaciones para la reutilización de bienes. En total, de las 84 subvenciones concedidas, 22 fueron para 21 concellos de la comarca, por importe de 893.222 euros (el 34,3 % del total).

Así, para la mejora de estas instalaciones, o la adquisición de otras de proximidad, se financió el 90% de cada proyecto, recibiendo A Estrada 93.023 euros; Porto do Son, 59.832 €; Ponteceso, 51.390 €; Boqueixón, 48.521 euros; Valga, 48.486 €; Carnota, 47.218 €; Noia, 25.844 €; Muros, 13.500 euros; Silleda, 13.500 euros; Fisterra, 13.500 euros; A Laracha, 13.087 €; Malpica, 8.037 €; O Pino, 6.750 €; Pontecesures, 6.750 €; Corcubión, 3.375 €; y Carballo, 900 euros.

En lo que atañe a las subvenciones, también del 90% del proyecto, para adquirir puntos limpios móviles, Ribeira dispondrá de 90.000 euros; la agrupación Lousame-Rois contará con 81.000 €, la misma cantidad que Santa Comba; A Laracha, 60.999 euros; y Touro, 29.868 €, pendientes de completar hasta los 58.500 euros por agotamiento de crédito.

Otra línea

Y en la cuarta línea, la destinada a construir instalaciones de autorreparación y preparación para la reutilización de objetos, solamente consta el Ayuntamiento de Valga, con 96.642 euros. Esta cantidad supone igualmente el 90 por ciento del coste del proyecto presentado por el citado municipio, que supera los 107.000 euros.

Competencia municipal

Agustín Reguera, delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, visitó estos días el punto limpio del Ayuntamiento de A Estrada, que fue uno de los beneficiados por las ayudas de la Xunta a entidades locales para la financiación de actuaciones en materia de residuos de competencia municipal. Allí recordó la apuesta autonómica hacia un tratamiento responsable de los desperdicios, y afirmó que «a Xunta está moi comprometida co coidado do medio ambiente e está disposta a colaborar cos concellos en todo o posible para manter unha contorna limpa, saudable e agradable para todos os galegos».

Por su parte, la propia conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, reconocía que al menos «unha vintena de concellos permanecen en lista de agarda» para estas ayudas, y avanzó que su departamento «tramita unha ampliación de crédito por importe de 800.000 € co fin de poder atender todas as solicitudes recibidas e que cumprían cos requisitos fixados na convocatoria», apuntaba en una visita a Lousame. El objetivo pasa por avanzar en los objetivos europeos en materia de residuos y en la implantación de la economía circular a nivel local, incluyendo medios y la ampliación de la recogida selectiva.