ENCONTRO
Costa da Morte aposta por un novo modelo de desenvolvemento rural
O GDR traballa con grupos de Asturias, País Vasco e Galicia para crear unha rede colaborativa
O GDR Costa da Morte participou nun encontro interrexional en Asturias no marco do proxecto de cooperación Nueva Economía para la Aldea del siglo XXI, proxecto cofinanciado polo fondo Feader, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e a Xunta de Galicia ao abeiro do programa Leader (PEPAC 2023-2027).
Representantes do GDR Costa da Morte participaron, xunto coa comitiva doutro grupo galego GDR Monteval (Ourense) e outros representantes da Asociación de Desarrollo Rural Tolosaldea (País Vasco) e dos GDR asturianos Oriente de Asturias, Comarca de la Sidra y Alto Narcea Muniellos, nunha visita de estudo a varios puntos estratéxicos do oriente asturiano, para coñecer proxectos locais inspiradores nos termos municipais de LLanes, Cabrales e Cangas de Narcea.
Durante tres xornadas, as delegacións visitaron as aldeas de Porrúa (Llanes), Asiegu (Cabrales) e Moal (Cangas del Narcea), coñecendo de primeira man experiencias innovadoras en sustentabilidade, transformación económica e dinamización social do medio rural.
A primeira xornada comezou en Llanes, onde se presentaron iniciativas ligadas ao turismo sostible, á economía azul e ao patrimonio cultural. A axenda incluíu visitas a iniciativas subvencionadas a través do Leader e espazos colaborativos como a Asociación Cultural Llacín, que apostan pola innovación social no medio rural.
En Cabrales, terra de montaña e tradición gandeira, comprobaron como un produto con denominación de orixe (o queixo Cabrales) pode integrarse nun modelo de economía circular. Os participantes coñeceron proxectos de transformación agroalimentaria con base local, xestionados por mozos emprendedores que están a dinamizar a contorna rural sen desarraigarse, todo da man de representantes da Asociación de Asiegu.
A última parada foi en Moal, unha pequena aldea que se converteu en símbolo da rexeneración rural no suroccidente asturiano. Alí compartiron experiencias sobre dixitalización de pobos, gobernanza participativa e novas formas de vida rural que apostan polo retorno de poboación nova.
A comunidade local mostrou como é posible combinar tradición, conservación e tecnoloxía para construír un modelo de vida máis equilibrado.
Na presentación oficial do proxecto, celebrada no Centro Cultural Llacín, púxose en valor a creación dunha alianza entre Galicia, o País Vasco e Asturias para promover proxectos piloto e redes colaborativas que impulsen unha economía rural máis verde e inclusiva.
O obxectivo desta acción é fortalecer a cooperación interrexional e avanzar cara a un novo modelo de desenvolvemento rural, baseado na sustentabilidade, a innovación social e a resiliencia das comunidades locais.
"Esta visita supón un paso adiante na construción dunha rede de traballo conxunta, na que o GDR Costa da Morte participa activamente, reforzando o seu compromiso cunha economía máis humana, sostible e conectada coa realidade do século XXI", afirman dende o GDR.
- Pepe, leyenda del Real Madrid y ganador de tres Champions, de paseo en Santiago
- Vuelven a menospreciar por su altura y ser niña a una futbolista de 5 años del CD Rois
- «No valen rivalidades porque la universidad nos va a necesitar a las cinco»
- Cuatro conciertos que cierran octubre por todo lo alto en Santiago
- El precio de la vivienda en Santiago bate récords: ya supera los niveles de la burbuja
- Buscan parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos
- La dirección del Guayaba y La Grandota denuncia racismo tras la polémica de las macropeleas en Santiago
- As Cancelas celebra su apertura más esperada con un evento exclusivo: música en directo y muchas más sorpresas este sábado