Evacuado en helicóptero tras amputarse varios dedos con una fresadora en Boqueixón

Un trabajador ha tenido que ser evacuado en helicóptero tras amputarse varios dedos de una mano mientras estaba trabajando con una fresadora en Boqueixón.

Según informa el 112 Galicia, tuvieron conocimiento de este suceso en torno a las 18.20 horas de este lunes. Todo parece indicar que el trabajador sufrió la amputación de varios dedos mientras trabajaba con una máquina en O Pumariño, en la parroquia de Posada.

Hasta el lugar de los hechos acudieron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizaron un helicóptero medicalizado con base en Santiago, además de efectivos de la Guardia Civil y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Boqueixón.

El herido fue trasladado finalmente a bordo del helicóptero hasta el Hospital Clínico de Santiago.