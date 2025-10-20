ANIVERSARIO
Francisca Prego súmase ao colectivo de centenarias da Laracha
No concello viven actualmente 9 mulleres e 2 homes con máis de 100 anos
O Concello da Laracha felicitou a Francisca Prego Arcas, veciña de Curuxido (parroquia de Soandres), que na pasada fin de semana celebrou o seu 100 aniversario no Mesón A Taberna de Montemaior acompañada por parte da súa familia.
O alcalde, José Manuel López Varela, quixo sumarse a esta celebración e achegouse persoalmente para trasladarlle a felicitación e facerlle entrega dunha placa conmemorativa e un ramo de flores en nome da Corporación municipal. Tamén estiveron no acto o edil Manuel García e o párroco de Soandres, Manuel Mallo.
Francisca reside actualmente coa súa nora Amelia e dous netos. Tivo un fillo, é avoa de catro netos e bisavoa de cinco bisnetos. Dedicou a súa vida ao coidado do fogar e aos traballos agrícolas na horta familiar.
No concello da Laracha residen actualmente once persoas con máis dun século de vida, nove delas mulleres e dous homes.
