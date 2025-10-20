Padrón confirma la continuidad de la muestra de cine FOCO

La Mostra de Cinema Galego FOCO, que el Concello de Padrón celebró el pasado fin de semana, ha llegado para quedarse. El alcalde, Anxo Arca, confirma que el certamen, creado para «amosar o cinema galego de calidade e poñer en valor a creación cultural do país» tendrá continuidad, tras el éxito de la primera edición. «É algo que nos faltaba e que nos fai medrar como pobo», señala el regidor, que ha querido agradecer la implicación en la iniciativa del Grupo Cortizo y la Fundación Rosalía de Castro.

En esta primera edición de la Mostra de Cinema Galego, el Concello de Padrón premió con el I Foco de Honra a la actriz Mabel Rivera por su fecunda trayectoria profesional. El galardón fue recogido en su nombre por el director Enrique Banet, coautor con Rivera del documental A loita final, que ofrece una mirada crítica sobre el proyecto de Altri para Palas de Rei. Rivera no pudo asistir por estar presentando en Madrid la película Los domingos.

Nati Juncal, produtora do documental 'A poeta analfabeta', dirixíndose ao público que asistiu á cita. / Cedida

En Padrón sí estuvieron el creador Pepe Coira, guionista de la película Antes de nós, sobre la que conversó con el público congregado en el auditorio del Campus Tecnolóxico Cortizo, y la productora Nati Juncal, que llevó su documental A poeta analfabeta sobre la vida y el pensamiento de Luz Fandiño al auditorio de la Fundación Rosalía.