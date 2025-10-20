Una pasarela de treinta metros sobre la N-525 evitará atropellos de peregrinos en Lalín
Se emplazará en la localidad de A Laxe durante el próximo año sobre un vial con mucho tráfico
El director de Turismo visitó el albergue de Bendoiro en su apuesta por la seguridad jacobea
La seguridad de los peregrinos a su paso por Lalín será reforzada con la próxima construcción en A Laxe de una pasarela elevada sobre la carretera N-525, uno de los puntos más conflictivos en el trazado del Camino Mozárabe-Vía de l Plata.
El alcalde José Crespo, acompañado de sus ediles, recibieron la noticia de boca del director de Turismo de Galicia, José Merelles, que visitó el albergue de Bendoiro y anunció la inminente licitación de la obra, con una inversión de más de 300.000 euros, que va a ayudar en la seguridad de los peregrinos, al salvar el paso sobre el citado vial, con gran intensidad de tráfico. En concreto, se hará una pasarela peatonal de 30 metros que sustituirá al actual cruce a nivel, y se espera que esté operativa en 2026.
Esta intervención se enmarca en el plan autonómico para mejorar la seguridad viaria en todos los trazados del Camino, con una inversión total de 40 millones.
