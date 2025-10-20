O PSOE de Zas impulsa o Premio Isabel Suárez Amado para "recoñecer o seu legado"
O galardón premiará a quen "traballase, traballe e siga traballando por transformar a vida do Concello"
O PSOE de Zas anunciou na Casa do Pobo do municipio a posta en marcha do Premio Isabel Suárez Amado. Un galardón creado para recoñecer o legado da mesma e "mantela sempre no recordo, a modo de homenaxe permanente", explicou a secretaria xeral da agrupación, Sheila Rial .
A distinción será entregada cada ano "a unha persoa que realmente o mereza, e que, na honra do nome deste premio, a través da cultura, do deporte, da política, do asociacionismo ou da tradición, traballase, traballe e siga traballando por transformar a vida de Zas", revelou Rial.
Foi gañadora desta primeira edición a propia Suárez Amado "polo seu gran traballo, por ser un exemplo para a comunidade, por desempeñar a súa labor con lealdade e sacrificio, pola súa alegría e para agradecerlle absolutamente todo o que fixo", dixo a nacionalista.
- Interrumpida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña por un cadáver en la vía
- Pepe, leyenda del Real Madrid y ganador de tres Champions, de paseo en Santiago
- Vuelven a menospreciar por su altura y ser niña a una futbolista de 5 años del CD Rois
- Las hermanas que custodian a San Serapio en Conxo: “Queremos donarlo a la parroquia, así será de todos”
- «No valen rivalidades porque la universidad nos va a necesitar a las cinco»
- Cuatro conciertos que cierran octubre por todo lo alto en Santiago
- El precio de la vivienda en Santiago bate récords: ya supera los niveles de la burbuja
- Buscan parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos