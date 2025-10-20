Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O PSOE de Zas impulsa o Premio Isabel Suárez Amado para "recoñecer o seu legado"

O galardón premiará a quen "traballase, traballe e siga traballando por transformar a vida do Concello"

A homenaxe tivo lugar na Casa do Pobo do municipio.

Zas

O PSOE de Zas anunciou na Casa do Pobo do municipio a posta en marcha do Premio Isabel Suárez Amado. Un galardón creado para recoñecer o legado da mesma e "mantela sempre no recordo, a modo de homenaxe permanente", explicou a secretaria xeral da agrupación, Sheila Rial .

A distinción será entregada cada ano "a unha persoa que realmente o mereza, e que, na honra do nome deste premio, a través da cultura, do deporte, da política, do asociacionismo ou da tradición, traballase, traballe e siga traballando por transformar a vida de Zas", revelou Rial.

Foi gañadora desta primeira edición a propia Suárez Amado "polo seu gran traballo, por ser un exemplo para a comunidade, por desempeñar a súa labor con lealdade e sacrificio, pola súa alegría e para agradecerlle absolutamente todo o que fixo", dixo a nacionalista.

