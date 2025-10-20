Xincana de Samaín en familia por la capital de A Baña el 1 de noviembre

La Praza do Concello da Baña será el punto de salida de la Xincana de Samaín, «unha actividade pensada para familias valentes que queiran poñer a proba o seu enxeño e traballo en equipo», apunta el Concello. Llegará el próximo 1 de noviembre, sábado, a las 18.00 h., y los participantes tendrán que encontrar pistas y resolver pruebas vinculadas al Samaín, con la misión de ayudar a la señora Calacú a dar con su luz.

Se desarrollará por el entorno de San Vicenzo, y las anotaciones, gratuitas, se pueden realizar en el área de Cultura o llamando al 981 886 501. Los menores de 7 años deben de ir acompañados, y llevar siempre linterna.