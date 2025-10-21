Las autovías de A Estrada y Costa da Morte se llevan el 31% de la inversión

Los presupuestos de 2026 de la Xunta de Galicia contemplan inversiones cercanas a los 80 millones de euros en las comarcas de Compostela, Barbanza y Costa da Morte, de los cuales más de 33,2 millones se destinarán a infraestructuras viarias.

Las mayores inversiones en este capítulo serán para la continuidad de la autovía AG-59, que unirá Santiago con A Estrada, con una partida de 16.868.197 euros, y la prolongación de la autovía de Costa da Morte, entre Santa Irene y Vimianzo, en formato de vía de alta capacidad, para lo cual la Xunta contempla una partida de 8 M€ en 2026. Ambas obras acaparan el 31% del presupuesto total.

Asimismo, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas destinará 5,2 M€ al desdoblamiento de la Vía de Altas Prestaciones entre Brión y Noia; 1 millón de euros a la variante de Ribeira y 550.000 euros para la circunvalación de Carballo. Además, contempla una partida de 750.000 euros para el acondicionamiento de la carretera AC-406, en el tramo que une Santa Comba y Portomouro (Val do Dubra).

Las inversiones en saneamientos y abastecimientos alcanzan los 32,3 millones de euros, de los cuales 13,9 M€ irán destinados a completar las obras de renovación de la red de saneamiento de los municipios de Cee y Corcubión, y a construir la nueva estación depuradora de aguas residuales.

En materia de saneamiento se contemplan también inversiones de 1,2 M€ para la mejora de colectores y la construcción de una nueva depuradora en Beo (Malpica de Bergantiños); 1,1 millones de euros para mejoras en la red de Lousame; 1 millón para la mejora del saneamiento de Boqueixón; otro millón para la depuradora de Traba (Laxe); y 300.000 euros para la nueva depuradora de Rois.

En cuanto a las inversiones en abastecimiento, en 2026 la Xunta contempla destinar 6,4 millones a Ponteceso y Carballo; 4 millones a Padrón, Valga y Catoira; 1,3 M€ para la mejora y ampliación de la red municipal en Cabana de Bergantiños; y 100.000 euros para una actuación en la planta de agua potable de Frades.

Centros educativos

Por su parte, la Consellería de Educación invertirá 15,2 M€ en la construcción y mejora de centros educativos. De ellos, 7,8 millones serán para continuar con la ejecución del nuevo CEIP de O Milladoiro, en el municipio de Ames.

Además, se contemplan 1,5 M€ de inversión en el CPI Camiño de Santiago, de O Pino, y una cuantía similar en el CEIP Pedrouzos, de Brión. Más de 1,3 millones se destinarán a las obras de remodelación del IES Alfredo Brañas, de Carballo, mientras que en el CEIP Praia Xardín, de Boiro, se invertirán 1,1 M€.

Asimismo, se contemplan otras inversiones menores en el CEIP O Areal, de Camariñas (965.112 €) y en el CEIP Pedro Barrié, de Santa Comba (874.000 euros). Por otro lado, los presupuestos contemplan una partida de 164.861 € para la consolidación y estructuración del Centro Tecnológico del Clúster de la Acuicultura, de Ribeira.

Parques empresariales

La Consellería de Economía e Industria destinará a los concellos del cinturón de Santiago y comarcas próximas algo más de 7,2 millones de euros, de los cuales 4,8 M€ se dedicarán al proyecto de ampliación del polígono industrial de Bértoa (Carballo), para incrementar en un 50% (más de 600.000 metros cuadrados) la superficie actual. El objetivo es iniciar las obras en 2027. Asimismo, contempla otra partida de 626.000 euros para el proyecto del futuro polígono de Coristanco.

Dicha consellería habilitó también sendas partidas para la restauración de la antigua explotación minera de Monte Neme (937.949 €), en Carballo y Malpica, y del entorno de la mina de San Finx (883.000 €), en Lousame.

Por su parte, la Consellería de Medio Ambiente prevé invertir 2,3 millones de euros en la rehabilitación de la fábrica de salazón de Sálvora, en Ribeira, al amparo de un convenio firmado con el Gobierno central. Asimismo, finalizará las actuaciones de conservación en miradores, áreas de ocio y la red de sendas del complejo dunar de Corrubedo (18.000 euros).

Sanidade dedicará 5,5 M€ a equipos y mejora de centros

Las inversiones previstas por la Consellería de Sanidade en el área de Compostela, Barbanza y Costa da Morte ascienden a 5.552.700 euros, destinados a la construcción de nuevos centros de salud y a equipamientos de los hospitales de Ribeira y Cee.

La mayor partida (2,1 M€) se destinará al proyecto del nuevo centro de salud de Noia, mientras que para el inicio de las actuaciones de los consultorios de Teo, Porto do Son y Carballo se contemplan partidas de 600.000 € para cada localidad.

Por otra parte, Sanidad prevé invertir 1 millón de euros en la mejora del envolvente del edificio del Hospital do Barbanza, al que dotará además de un mamógrafo (326.000 €). Adquirirá otro equipo similar para el Hospital Virxe da Xunqueira, de Cee (326.700 €).

Iglesias y santuarios

Por otro lado, la Consellería de Cultura invertirá 370.000 euros en la restauración del santuario de la Virxe da Barca, de Muxía, y 300.583 € en mejoras en la iglesia de San Pedro de Melide.