Dan por subsanados los errores en la depuradora de Santiago que causaron el vertido al Sar

El vertido al río Sar que desde hace días mantiene en vilo a los concellos de Ames y Padrón se produjo durante la puesta en marcha de la Fase 1 de las obras de la depuradora de A Silvouta que se construye en Santiago, «debido a los sedimentos acumulados durante años en los colectores existentes».

Según explicaron ayer tanto el Concello de Santiago como Acuaes, la empresa pública que se encarga de planificar y construir este tipo de infraestructuras hidráulicas, tras los primeros «incidentes» que dieron lugar al vertido, la situación «se ha normalizado» y el funcionamiento de la EDAR es satisfactorio.

Así lo confirmaron tras la reunión de la comisión de seguimiento de la depuradora celebrada ayer por la mañana en la que participaron la presidenta de Acuaes, María Rosa Cobo; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el director de Augas de Galicia, Roi Fernández.

El encuentro, según precisaron desde el Concello compostelano, sirvió para «determinar medidas para que esta situación no vuelva a repetirse». Eso es, precisamente, lo que exigió la Xunta, a través de Augas de Galicia. Su director reclamó un plan de contingencia para garantizar que no se produzcan nuevos vertidos.

Errores en el procedimiento de trabajo

Asegura que en el arranque de la depuradora se han producido errores que no puede asumir un río tan castigado como el Sar. Los técnicos de Aguas de Galicia verificaron, según explican desde la Consellería de Medio Ambiente, que muchas de las aguas que llegan desde la EDAR se vierten sin tratar o después de pasar solo por un pretratamiento de desbaste.

Fernández confía en que, tras la reunión de ayer, se exija a la empresa constructora que extreme las precauciones para evitar nuevos vertidos.

Según Acuaes, pese a la complejidad de la actuación, se ha conseguido cumplir con los plazos previstos, de manera que las aguas residuales de Santiago llegan ya a las instalaciones habilitadas de la EDAR, que estará finalizada en agosto del año que viene.

Tras la reunión y la posterior visita de ayer a la planta, la presidenta de Acuaes, «a petición de Santiago», informará también a los concellos de Ames y Padrón sobre las incidencias que causaron la contaminación del río. En el caso de Ames, la reunión entre María Rosa Cobo y Blas García se producirá hoy mismo. Cabe recordar que el Gobierno local amesano denunció el vertido ante la Fiscalía de Medio Ambiente.