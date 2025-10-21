Derrúbase parte dun muíño na Ponte Maceira

Parte dun dos muíños da Pontemaceira derrubouse sobre o mediodía de hoxe. Os veciños, que levan anos advertindo ás administracións sobre o avanzado estado de deterioro da construción e da propia ponte, denuncian que non se fixese nada a pesar de ser conscientes da situación.

Os residentes da zona non se sorprenden do sucedido hoxe, «era visto», aínda que tiñan a esperanza de que aguantase uns meses máis. «O último que vimos no periódico foi que decían que non era imprescindible, que non era urxente reparar a Ponte». «A toda a xente que ven por aquí xa lle advertimos que algo así podería pasar, mesmo decíamos sacadelle fotos para que se vexa como está».

Segundo conta a veciñanza podía apreciarse unha fenda aberta duns 20 centímetros, «collía un brazo ahí dentro».