Un incendio arrasa un aserradero en Brión
La nave, situada en Bastavales, resultó muy afectada y los peritos valoran los daños en la estructura
Un incendio arrasó esta madrugada un aserradero situado en Bastavales, en el Concello de Brión, sin que se produjesen daños personales.
El fuego se declaró en la nave de Maderas Bastavales y afectó también a un cobertizo próximo.
El Centro Coordinado de Emergencias 112 Galicia recibió el aviso a las 6.25 horas, cuando un particular alertó de que estaba ardiendo una nave en Bastavales. De inmediato se informó a los Bomberos de Santa Comba, el GES de Brión y la Guardia Civil, así como al 061, aunque su intervención no fue necesaria, ya que ninguna persona resultó herida en el suceso.
Las llamas quedaron extinguidas en torno a las 8.45 horas, si bien parte de los efectivos de emergencias permanecieron en el lugar varias horas para retirar el material quemado y enfriar la zona.
El fuego causó daños en la estructura de la nave, que están siendo valorados por los peritos, así como en diversa maquinaria.
