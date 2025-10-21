Máis de 2.000 escolares da Laracha participan nunha exhibición da Garda Civil no marco do Plan Director de Seguridade
O evento, organizado pola Comandancia da Coruña, combinou formación, divulgación e solidariedade, e contou coa presenza do subdelegado do Goberno, Julio Abalde
El Correo Gallego
Máis de 2.000 escolares de diferentes centros da comarca da Laracha participaron esta mañá na exhibición de medios da Garda Civil celebrada no CEIP Ramón Otero Pedrayo, unha actividade incluída no Plan Director para a Convivencia e a Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e os seus Contornos. O encontro, organizado pola Comandancia da Garda Civil da provincia da Coruña, quedou aberto ao público xeral durante a tarde e tivo tamén un compoñente solidario, ao convidar ás persoas asistentes a doar alimentos destinados a Cáritas A Laracha.
Durante a xornada, os estudantes puideron coñecer de preto o traballo de distintas unidades e especialidades da Garda Civil, como os GEAS, EREIM, GEDEX, USECIC, Laboratorio de Criminalística, SEPRONA, PAFIF, Equipo Pegaso, OMAP, o Grupo Cinolóxico e a unidade de Tráfico. Ademais, realizáronse demostracións prácticas, entre elas exercicios de detección de explosivos e rescates en montaña, que espertaron gran interese entre o alumnado.
O subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, participou no evento e destacou a importancia de achegar o traballo das forzas de seguridade aos máis novos. «É fundamental achegar á cidadanía, e especialmente ao alumnado, o traballo e os medios da Garda Civil, porque desta forma os nenos e nenas coñecen de primeira man o seu labor, aprenden sobre seguridade cidadá e adquiren valores de convivencia e responsabilidade», sinalou.
O Plan Director, ferramenta clave para a seguridade escolar
O Plan Director, impulsado polo Ministerio do Interior, busca reforzar a coordinación entre a comunidade educativa e as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, co obxectivo de previr situacións de risco entre a mocidade e fomentar valores de convivencia, respecto e igualdade.
Abalde subliñou que «o Plan Director é unha iniciativa clave do Goberno de España, que permite coordinar ás forzas de seguridade coa comunidade educativa para previr riscos e garantir que os centros sexan espazos seguros e formativos».
Segundo datos da Subdelegación do Goberno, a provincia da Coruña concentrou en 2024 o 40% das actividades do Plan Director en Galicia, cun total de 2.016 accións formativas nas que participaron 35.744 persoas de 331 centros educativos. Os temas máis demandados polos colexios coruñeses foron os relacionados co uso seguro de internet e as TIC, seguidos do acoso e ciberacoso escolar, as adiccións e a violencia de xénero.
Abalde destacou tamén o compromiso da Garda Civil e da Policía Nacional co Plan Director e coa protección dos menores, un labor que —dixo— «aborda as inquedanzas actuais de familias e profesorado e contribúe a construír unha comunidade educativa máis segura e consciente».
- Restablecida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña tras interrumpirse por un cuerpo en la vía
- Las hermanas que custodian a San Serapio en Conxo: “Queremos donarlo a la parroquia, así será de todos”
- La mejor directora de enfermería de España está en el CHUS: 'Intento trabajar en equipo
- Santiago quiere aprobar la zona de bajas emisiones antes de que acabe el año
- Vuelven a menospreciar por su altura y ser niña a una futbolista de 5 años del CD Rois
- «No valen rivalidades porque la universidad nos va a necesitar a las cinco»
- Un compostelano llega a la Presidencia de Bolivia: Rodrigo Paz derrota a la derecha e izquierda tradicionales
- Verea, tradición familiar en la mayor empresa de teja en manos españolas