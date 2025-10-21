O PP de Ames "non entende" a exclusión do municipio da campaña de descontos nos comercios locais MercaNaVila
Denuncian que esta decisión "perxudica claramente ao comercio e aos veciños"
Non poden adherirse á iniciativa por superar a cifra de 20.000 habitantes
O PP amesán mostrou a súa sorpresa e desconformidade nun comunicado ante a exclusión do municipio da iniciativa MercaNaVila, impulsada pola Deputación da Coruña. A organización resaltou que "non entende" como a campaña de bonos, con un desconto total de cen euros para utilizar nos comercios locais, deixou fóra ao Concello de Ames.
Desta maneira, o municipio únese á lista de non beneficiados con A Coruña, Santiago, Ferrol, Carballo Ribeira, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros ou Narón por incumprir a condición de ter menos de 20.000 habitantes.
"Non se entende que unha campaña pensada para axudar ó pequeño comercio deixe fora a dez municipios", indican, así como que a Deputación, presidida polos socialistas que tamén gobernan en Ames, "non poden entender que o comercio de Ames sexa distinto ó de Boiro, Noia ou Betanzos, xa que a quen se castiga non é ós veciños, que tamén, senón ós comerciantes aínda en maior medida".
"Competición desleal"
Condenan tamén que esta exclusión se faga "nos tempos que corren" nos que "se precisa de axudas e iniciativas deste tipo". O Partido Popular sinala que o que se fai con esta decisión "é crear unha competencia desleal desde a Deputación, xa que os veciños e o comercio de lugares limítrofes como Brión ou Teo vanse beneficiar duns descontos que non chegarán a Ames".
Pasividade do alcalde e o equipo de goberno
Ademais, tampouco comprenden "a pasividade do alcalde e do equipo de goberno, que semellan conformarse con unha decisión arbitraria da Deputación que perxudica claramente ó comercio e ós veciños do municipio".
- Restablecida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña tras interrumpirse por un cuerpo en la vía
- Las hermanas que custodian a San Serapio en Conxo: “Queremos donarlo a la parroquia, así será de todos”
- La mejor directora de enfermería de España está en el CHUS: 'Intento trabajar en equipo
- Santiago quiere aprobar la zona de bajas emisiones antes de que acabe el año
- Vuelven a menospreciar por su altura y ser niña a una futbolista de 5 años del CD Rois
- «No valen rivalidades porque la universidad nos va a necesitar a las cinco»
- Un compostelano llega a la Presidencia de Bolivia: Rodrigo Paz derrota a la derecha e izquierda tradicionales
- Verea, tradición familiar en la mayor empresa de teja en manos españolas