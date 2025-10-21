Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rois lanza un programa para promover a actividade física entre os maiores de 60 anos

'Adestra a túa saúde' é unha iniciativa promovida pola Xunta

O promotor deportivo municipal atenderá as persoas derivadas dende o centro de saúde e lles preparará un plan de exercicio personalizado

Os derivados dende o centro de saúde serán atendidos polo promotor deportivo municipal. / Cedida

El Correo Gallego

Rois

O Concello de Rois aposta pola prevención e o envellecemento activo poñendo en marcha un novo programa: Adestra a túa saúde. Unha iniciativa da Xunta de Galicia que ten como obxectivo mellorar o benestar das persoas maiores de 60 anos mediante a práctica regular de actividade física.

A través deste programa, as persoas sedentarias de máis de 60 anos serán derivadas dende o centro de saúde ao promotor deportivo municipal. Este realizará unha avaliación individualizada do seu estado físico e elaborará un plan de exercicio personalizado, adaptado ás necesidades e capacidades de cada persoa participante e atendendo ás instalacións e recursos existentes no municipio de Rois e na súa contorna.

Martes e xoves de 10.00 a 13.00 horas

O seguimiento dos participantes realizarase durante nove meses coa idea de incorporar o exercicio físico aos seus hábitos cotiáns. O promotor deportivo atenderá as persoas participantes no multiúsos de Rois os martes e xoves de 10.00 a 13.00 horas.

Estas citas fixaranse só dende o centro de saúde, polo que a Administración local recomenda consultar co médico de familia no caso de algunha persoa queira beneficiarse do programa.

