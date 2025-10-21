Música, teatro y humor para gozar en Padrón de un Outono Cultural

El Outono Cultural 2025 ha llegado a Padrón para quedarse con una programación que se prolongorá los meses de noviembre y diciembre con actividades de música, teatro y humor para todos los públicos. Tras su debut el pasado fin de semana con la Mostra de Cine en Galego, la iniciativa pasará a desarrollar sus propuestas en el auditorio municipal padronés.

El viernes 7 de noviembre subirá el telón la compañía Teatro MoRRAconto con su obra Tromsø, y se entregará el Premio Maruxa Villanueva 2024 a Lidia Veiga, protagonista del espectáculo. El sábado 8 la Asociación Cultural Charamela representará la pieza E parecía parvo!.

El viernes 14 se proyectará el documental Prisciliano e a Gallaecia y habrá un coloquio con el director de la misma, Aser Álvarez, y el historiador y arqueólogo Diego Piay. El viernes 21 se subirá al escenario el grupo Teatro Malasombra para ofrecer su función Testosterona. El sábado 22 se celebrará un concierto de corales. El viernes 28, la compañía Teatro aAntena pondrá en escena su creación Golpes, y el sábado 29 habrá un concierto de la Orquestra e Coro da USC.

Ya en diciembre, el sábado 6 se representará la adaptación teatral de Os dous de sempre, el viernes 12 se proyectará el documental Lévame a idea y se concluirá el sábado 13 con la comedia musical A pena do cu do mundo.