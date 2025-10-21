Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

“Os Venres na Capela” continúa en Arzúa cunha nova cita de narración oral e música ao vivo

Tarabela Creativa chega este venres coa comedia negra «Vaites, rapariga!», protagonizada por Carmen Conde e Su Garrido Pombo

Función do Talía Teatro para público adulto celebrada o pasado 10 de outubro na Capela da Madanela

Función do Talía Teatro para público adulto celebrada o pasado 10 de outubro na Capela da Madanela / Cedida

El Correo Gallego

Arzúa

O Departamento de Cultura do Concello de Arzúa continúa este venres coa programación “Outono a escena”, unha proposta que pretende dinamizar as fins de semana dos meses de outubro e novembro con actuacións para todos os públicos.

Nesta segunda cita do ciclo “Os venres na capela”, o público adulto poderá gozar do espectáculo “Vaites, rapariga!”, da compañía Tarabela Creativa, unha comedia negra que fusiona narración oral e música ao vivo.

A peza, protagonizada por Carmen Conde e Su Garrido Pombo, ofrece «historias do nor-oeste», relatos que lembran aos clásicos westerns pero trasladados ao Oeste galego, cun ton humorístico e cheo de retranca. A narración e a música dialogan en perfecta harmonía, creando unha experiencia escénica diferente e chea de forza feminina.

A función terá lugar este venres, 24 de outubro, ás 21.00 horas, na Capela da Madanela, e a entrada será libre e de balde ata completar a capacidade.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents