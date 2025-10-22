Ames exige medidas urgentes para tratar las aguas del Sar

Técnicos de la empresa pública Acuaes se desplazaron hoy al Concello de Ames para informar sobre el reciente vertido al río Sar, provocado por las obras de ampliación de la EDAR de Silvouta. Durante la visita, mantuvieron una reunión con el alcalde, Blas García, los concejales de Obras y Medio Ambiente, Gustavo Nieto y Javier Antelo, y técnicos de Augas de Ames.

Según explicaron desde Acuaes, la vertedura se produjo porque en las fases iniciales de puesta en marcha de una planta de tratamiento es habitual que no se cumplan los parámetros establecidos, especialmente ante circunstancias adversas. En este caso, se detectó un pico de carga inesperado provocado por la acumulación de sedimentos en los colectores tras años de uso, agravado por la sequía extrema que impidió la disolución adecuada de los vertidos en el río.

El Concello de Ames trasladó su malestar por la deficiente gestión de la información por parte de las administraciones implicadas —Concello de Santiago, Xunta de Galicia y Acuaes—, ya que la primera comunicación oficial, excluyendo un informe de la Policía Autonómica, no llegó hasta hoy, pese a que los episodios más graves ocurrieron los días 11 y 12 de octubre. El alcalde García lamentó que esta falta de transparencia «no hizo más que generar alarma social y preocupación entre la vecindad».

El gobierno municipal considera que el incidente no debe ser minusvalorado, dado que se trata de un vertido de duración considerable, con un volumen aún desconocido y potencial impacto ambiental elevado. Por ello, el Concello solicita: la puesta en marcha inmediata de un plan de contingencia ambiental; la elaboración de un plan de recuperación ecológica del río Sar, que incluya saneamiento de los tramos más afectados y restauración de hábitats fluviales; y un plan de ampliación de la EDAR de Sisalde, actualmente sobrepasada, para garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales.

Asimismo, el Pleno del Concello de Ames aprobó una declaración institucional para que la ampliación de la EDAR de Sisalde sea considerada proyecto de interés general, con el objetivo de acelerar trámites administrativos y asegurar el acceso a fondos estatales y europeos, en el marco de las gestiones para desbloquear una infraestructura estratégica para el saneamiento municipal y la recuperación del río Sar.