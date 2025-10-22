URBANISMO
Coristanco humaniza e mellora a accesibilidade de tres prazas
As actuacións, valoradas en 300.000 €, foron cofinanciadas ao abeiro do Plan Hurbe
A Xunta investiu máis de 200.000 euros na humanización de tres prazas de Coristanco ao abeiro do Plan Hurbe. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, xunto ao alcalde, Juan Carlos García; á delegada da Xunta, Belén do Campo; e a directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, visitou a praza de San Roque, mellorada a través desta actuación xunto ás prazas de San Antonio e do Cruceiro, no lugar de Agualada.
Leváronse a cabo intervencións para unificar os distintos espazos e mellorar a accesibilidade. A conselleira puxo en valor a colaboración entre administracións para abordar estas actuacións de recuperación e transformación do espazo público ao abeiro dun urbanismo sostible, «para poder mellorar a calidade de vida da veciñanza».
Puntos de encontro
Allegue subliñou a mellora acadada, destacando que estes lugares se converten «en novos puntos de encontro da veciñanza e axudan tamén a atraer e asentar poboación, ao mellorar e modernizar as nosas vilas».
A través do convenio asinado entre Xunta e Concello, a Administración autonómica aportou o 70% do investimento total, máis de 300.000€, ademais de licitar e contratar as obras, mentres que a Administración local asumiu o 30% restante e elaborou o proxecto das actuacións.
Na rúa e na praza de San Roque, a intervención permitiu dar un mellor acceso desde o centro do pobo, coa ampliación de beirarrúas no inicio da rúa. Ademais, dotouse de iluminación á zona, unificáronse os paseos e recolocaranse bancos, farois e papeleiras. Tamén se regularizou o acceso á área de xogos e delimitouse a zona de aparcamentos e a dun carril bici.
Por outra banda, as obras desenvolvidas na praza de San Antonio permitiron unificar o pavimento da praza, substituíndo baldosas danadas. Ademais, recolocáronse as árbores existentes no lado da fonte, para ofrecer un mellor acceso á praza.
No que atinxe á praza do Cruceiro, abordouse unha plataforma única para integrar o colexio coa zona de xogos infantís, creando unha zona preferentemente peonil e facilitando a accesibilidade da zona, coa desaparición das estreitas beirarrúas e a creación dun espazo máis amplo. Así mesmo, plantáronse árbores, dotouse de iluminación e creouse un aparcamento.
Orzamentos
«Seguiremos colaborando para seguir sumando espazos máis amables e accesibles», engadiu a conselleira. Neste senso, destacou que nos orzamentos do 2026, a provincia da Coruña ten consignados 9 millóns de euros en materia de urbanismo. Os esforzos centraranse en seguir a impulsar o acceso á vivenda.
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- Muere el periodista José Manuel Orriols, una de las caras más emblemáticas de la TVG
- Restablecida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña tras interrumpirse por un cuerpo en la vía
- Los vecinos contratan seguridad privada por un narcopiso en la rúa de O Vieiro: «O noso nivel de ansiedade é altísimo»
- Nueva rebaja para tratar de subastar los bajos comerciales embargados al narco Marcial Dorado en Santiago
- El investigador de la USC Jorge Mira, sobre los beneficios del cambio horario para la rutina: 'El reloj no conoce estaciones
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
- Las autovías de A Estrada y Costa da Morte se llevan el 31% de la inversión