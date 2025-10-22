El cuidado de las personas con Alzheimer une a Afafes y Xeal

Xallas Electricidad y Aleaciones (Xeal) y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Fisterra e Soneira (Afafes) han formalizado un convenio de colaboración para apoyar el desarrollo del Programa de sensibilización ciudadana sobre el cuidado de personas con Alzheimer desde un enfoque de género, una iniciativa que busca visibilizar la realidad de esta enfermedad y el papel fundamental de las mujeres en los cuidados.

El acuerdo incluye la promoción de diversas actividades, entre las que se incluyen charlas en institutos de educación secundaria, mesas informativas en hospitales y centros de salud, jornadas abiertas en el centro de Afafes y una jornada especial con mesa redonda que reunirá a expertos, profesionales y personas cuidadoras.

Todas las acciones, que destacarán el rol de cuidadoras de las mujeres, tienen como principal objetivo promover la corresponsabilidad desde edades tempranas.

Xeal reafirma así su compromiso con la comarca y con los valores de responsabilidad social corporativa, apoyando iniciativas que generan un impacto positivo en la comunidad. Por su parte, Afafes agradece el respaldo recibido, que permitirá ampliar el alcance del programa y fortalecer las redes de apoyo a las personas afectadas por el Alzheimer.