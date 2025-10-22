Liberada unha muller tras unha colisión frontal en Padrón
No outro vehículo tamén houbo un ferido, o cal foi evacaudo por medios propios
O suceso ocorreu arredor das 19:45 horas, momento no que o 112 Galicia rexistrou este accidente de tráfico en Padrón. Polo que comentou o particular que informou, fora unha colisión frontal no quilómetro 74 da N-550, con posibles atrapados.
Decontado, os xestores do 112 Galicia informaron ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aos Bombeiros de Boiro, ao GES de Padrón e á Garda Civil de Tráfico.
A dotación de bombeiros, xunto cos membros do GES, tivo que facer uso do material de excarceración para liberar á persoa implicada, que foi atendida e trasladada polo persoal sanitario. No outro vehículo tamén houbo un ferido, o cal foi evacaudo por medios propios.
