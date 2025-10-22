Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PATRIMONIO

O BNG alerta do "preocupante estado" da torre do campanario e do cruceiro da igrexa de Laxe

Piden á Xunta e ao Arcebispado de Santiago que subsanen os desperfectos

Gretas na torre do campanario da igrexa de Laxe.

Gretas na torre do campanario da igrexa de Laxe. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Laxe

O BNG de Laxe remitiu unha carta á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e outra ao Arcebispado de Santiago para poñer en coñecemento de ambas institucións "o preocupante estado" no que se atopa o campanario da igrexa de Santa María da Atalia, da capital laxense, e tamén o cruceiro adxacente, "ámbolos dous declarados Bens de Interese Cultural (BIC).

Cruceiro situado no atrio da igrexa de Laxe.

Cruceiro situado no atrio da igrexa de Laxe. / Cedida

Os nacionalistas aseguran que a torre do campanario presenta "unhas gretas considerables que poderían provocar mesmo o derrubamento da mesma, ao igual que o cruceiro de estilo barroco, que se atopa nas inmediacións".

Por iso, o BNG solicita á Xunta e ao Arcebispado de Santiago "unha actuación o máis inmediata posible para a subsanación urxente da situación".

