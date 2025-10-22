PROXECTO
O GDR Costa da Morte e outros sete galegos achegan menús saudables aos colexios
Apostan por levar aos comedores produtos sostibles e de cercanía
O GDR Costa da Morte celebrou en Zas o encontro do proxecto Comedores responsables KM 0, unha iniciativa promovida pola Consellería do Medio Rural e impulsada por oito Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) de Galicia, que ten como obxectivo fomentar unha alimentación máis saudable, sostible e de proximidade nos comedores de colectividades.
José Antonio Vila García, xerente do GDR Costa da Morte, que estivo acompañado de Rocío García Carregal e Jesús de la Fuente Blanco, responsables da asistencia técnica, destacou «a excelente acollida que está a ter esta iniciativa na nosa comarca, o que reflicte o compromiso crecente de concellos, produtores, centros educativos e comedores de colectividades por avanzar cara a un modelo alimentario máis responsable e ligado ao territorio».
Engadiu ademais que «desde o GDR Costa da Morte traballamos para acompañar este proceso, conectando ás persoas e entidades que fan posible que o consumo de produtos locais sexa unha realidade nos comedores galegos».
O encontro contou cunha notable participación de representantes municipais, produtores e responsables de comedores escolares, que aproveitaron a xornada para coñecerse, compartir experiencias e establecer posibles liñas de colaboración de cara ao futuro.
O proxecto ten como finalidade favorecer o consumo de produtos locais e de tempada, reducir a pegada ecolóxica e impulsar o desenvolvemento rural a través da compra pública alimentaria sostible. Ademais, inclúe accións formativas, encontros territoriais e acompañamento técnico.
