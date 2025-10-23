Ames aposta de novo polo galego nas empresas coa oitava edición dos Premios Lingua e Empresa
O Concello abre o prazo para que negocios locais se presenten a un certame que busca recoñecer o uso da lingua galega no ámbito económico
Hai 3.000 euros en premios repartidos en dúas categorías
El Correo Gallego
O Concello de Ames vén de poñer en marcha, por oitavo ano consecutivo, os Premios Lingua e Empresa, unha iniciativa que pretende recoñecer e promover o uso do galego no sector empresarial. Poderán optar aos galardóns todas as empresas con sede ou centro de actividade no municipio, que poderán inscribirse ata o 21 de novembro.
Os premios, organizados polas Concellarías de Normalización Lingüística e Promoción Económica, repartirán 3.000 euros entre dúas categorías: unha para empresas cun uso consolidado do galego e outra para aquelas que incorporaron recentemente a lingua ás súas comunicacións e servizos. Ademais, as gañadoras recibirán unha campaña de difusión en Ames Radio.
Na presentación da oitava edición, que tivo lugar no Salón de Plenos da Casa do Concello, estiveron presentes o alcalde e concelleiro de Normalización Lingüística, Blas García; a técnica do Servizo de Normalización Lingüística, Rosa Moreiras; e tres representantes da Xuntanza de Empresarios de Ames: o presidente, Ramón Cordido, un dos vogais, Jorge López, e a xerente, Beatriz López.
O rexedor amesán, Blas García, destacou que «imos pola oitava desta iniciativa, polo que xa son uns premios consolidados». O rexedor lembrou que «xa participaron preto dun cento de empresas do noso concello, que amosa a gran variedade do noso tecido comercial e empresarial e tamén a súa aposta polo uso do galego».
García engadiu que «o uso do galego no comercio e no sector empresarial é sinónimo de calidade e de proximidade» e insistiu na importancia de seguir apoiando este tipo de campañas «para que o galego non sexa unha lingua morta».
Pola súa banda, a técnica do Servizo de Normalización Lingüística, Rosa Moreiras, subliñou que «en Ames xa son moitas as empresas que traballan con normalidade en galego, polo que é importante fortalecer e establecer unha rede de empresas que usan o galego». Engadiu tamén que «o uso da lingua galega é unha marca de distinción, de responsabilidade social e de confianza».
Dende a súa creación, preto de 75 empresas participaron neste certame, e 16 delas foron premiadas. A iniciativa pretende seguir visibilizando o compromiso do tecido empresarial amesán coa lingua galega, valorando aspectos como o uso do idioma na comunicación interna e externa, nas redes sociais, na publicidade ou na atención ao público.
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
- La borrasca de alto impacto Benjamín activa en Galicia alertas por lluvias y fuertes rachas de viento
- Los vecinos contratan seguridad privada por un narcopiso en la rúa de O Vieiro: «O noso nivel de ansiedade é altísimo»
- Lleno al recordar los años del Conxo independiente
- Nueva rebaja para tratar de subastar los bajos comerciales embargados al narco Marcial Dorado en Santiago
- Un año sin 'Isa de O Filandón': 'Queremos celebrar su vida y lo que compartió con todos nosotros
- La renta media se dispara 1.200 euros en Santiago: la segunda mayor de Galicia