Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arde un coche en Milladoiro sin causar heridos

Ocurrió al final de la Travesía do Porto, en el empalme con la carretera hacia Ventín

La aparatosidad de las llamas llamó la atención de los vecinos de este entorno

Una grúa retiró el monovolumen en la Travesía do Porto tras arder sin causar heridos

Una grúa retiró el monovolumen en la Travesía do Porto tras arder sin causar heridos / S.G.

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

La Travesía do Porto de Milladoiro, en Ames, fue marco del incendio de un turismo monovolumen en la mañana de este jueves, sin que se registraran heridos.

El suceso, que llamó la atención de los residentes (fue en el entorno del cruce de la carretera hacia Ventín), movilizándose la Guardia Civil, GES de Brión y Protección Civil de Ames. Pese a la aparatosidad de las llamas, el siniestro pudo ser sofocado y el vehículo, retirado por una grúa. Como causas del percance se baraja una avería mecánica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents