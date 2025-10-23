Arde un coche en Milladoiro sin causar heridos

La Travesía do Porto de Milladoiro, en Ames, fue marco del incendio de un turismo monovolumen en la mañana de este jueves, sin que se registraran heridos.

El suceso, que llamó la atención de los residentes (fue en el entorno del cruce de la carretera hacia Ventín), movilizándose la Guardia Civil, GES de Brión y Protección Civil de Ames. Pese a la aparatosidad de las llamas, el siniestro pudo ser sofocado y el vehículo, retirado por una grúa. Como causas del percance se baraja una avería mecánica.