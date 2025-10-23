PRESUPUESTOS XUNTA
Los empresarios del polígono de Carballo tildan de "modesta" la partida para la circunvalación
Dicen que debe ejecutarse al mismo tiempo que la ampliación del parque empresarial
La Comunidad de Propietarios del Polígono de Carballo valora positivamente el compromiso de la Xunta con la ampliación del parque empresarial, pero considera necesario «un mayor esfuerzo inversor» en la carretera de circunvalación, «una infraestructura imprescindible para la movilidad, la seguridad vial y la competitividad de las empresas», afirman.
La ampliación del polígono, afirman, "mantiene una previsión de inversión coherente con el estado actual de la tramitación y con los plazos anunciados por la Conselleria de Economía e Industria", pero "distinta valoración" les merece la partida destinada a la carretera de circunvalación, que se reduce a 500.000 euros para 2026.
"Esta cifra resulta modesta en comparación con la previsión plurianual comprometida de 500.000 € en 2023, 4 millones en 2024, 10 en 2025 y 8 millones en 2026, lo que sigue ralentizando este proyecto», afirman. .
Los empresarios aseguran que su ejecución permitiría reducir el tráfico industrial dentro del casco urbano, mejorar la seguridad en zonas escolares y deportivas, y reforzar la integración del polígono en la red viaria comarcal.
Recuerdan además que fue calificada como infraestructura estratégica por la Confederación de Empresarios de Galicia y dicen que debería «avanzar de forma paralela a la ampliación del polígono ya que son actuaciones complementarias y esenciales para consolidar el crecimiento económico de Carballo y reforzar el papel del polígono como motor industrial y logístico de Costa da Morte".
