ANIVERSARIO
Esperanza Vázquez é con 101 anos a quinta veciña máis veterana da Laracha
O alcalde agasallouna cunha placa conmemorativa no nome da Corporación local
A quinta persoa máis veterana entre as case doce mil que residen no concello da Laracha cumpriu nesta semana 101 anos. É Josefa Esperanza Vázquez Castiñeira, coñecida como Pepa, natural de Paiosaco.
Naceu o 21 de outubro de 1924 e aínda reside nesa localidade, actualmente na rúa Porta Santa xunto ás súas fillas. O seu estado de saúde, e tamén a súa mobilidade, son excelentes para a idade que ten.
O alcalde, José Manuel López Varela, e a concelleira Rocío López, felicitaron a Josefa Esperanza na súa propia vivenda e agasallárona cunha placa conmemorativa en nome da Corporación municipal, ao tempo que lle desexaron moitos máis anos de vida. Ademais da homenaxeada, os representantes do Concello foron recibidos por unha das súas fillas, Elena de Rama, e o seu xenro José María.
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
- La borrasca de alto impacto Benjamín activa en Galicia alertas por lluvias y fuertes rachas de viento
- Los vecinos contratan seguridad privada por un narcopiso en la rúa de O Vieiro: «O noso nivel de ansiedade é altísimo»
- Cabreo vecinal: «Da fenda central na Ponte Maceira tamén xa advertimos, e nin caso»
- Lleno al recordar los años del Conxo independiente
- Nueva rebaja para tratar de subastar los bajos comerciales embargados al narco Marcial Dorado en Santiago
- Un año sin 'Isa de O Filandón': 'Queremos celebrar su vida y lo que compartió con todos nosotros