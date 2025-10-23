Fervor vivo y reuniones tras casi 25 años del cierre del templo de la movida ordense: la Discoteca Bariloche

«Bariloche sempre foi máis cunha discoteca. Foi ese refuxio do que falo: ese punto de encontro cos colegas para beber, fumar, bailar, falar de temas tanto mundanos como existenciais, ligar (ou non), rir, chorar, saltar, berrar, coñecer ao amor da túa vida ou romper con el.... Si, Bariloche foi máis cunha discoteca que nos ofrecía puro entretemento: Bariloche converteuse nun templo». Es el testimonio de la doctora en Filología Inglesa, Cristina Mourón, ante decenas de incondicionales de una de las mecas de la movida en la comarca: la desaparecida disco Bariloche de Ordes.

Los impulsores de la discoteca ordense Bariloche ante la entrada / Cedida

Según explica la misma fuente, «foi fundada polos irmáns Lolo, Ramón e José Antonio Gómez de la Iglesia, retornados da Arxentina, e o seu primo Ramón Pazos. O nome fai inevitable referencia á turística cidade de Bariloche no país do tango, do mate, dos asados e dos gauchos. O local inaugurouse o 2 de xuño de 1978», motivo por lo que los presentes aplaudieron la idea de celebrar los 50 años de su creación. Según explica uno de los últimos discjockeys del local –José Fernando–, que cerró a principios de los años 90, «nesta discoteca non só había moi bo ambiente, senón que dela sairon moitas parellas e matrimonios, incluso de Santiago, que siguen hoxe unidos».

Por lo de pronto, los viejos vínculos y el fervor que demostraron los incondicionales de Bariloche por las instalaciones se volvían a hacer patente entre los asistentes a la reciente reunión-cena, pero también en el discurso de Mourón, quien rememoraba «o famoso logo do verme con sombreiro de copa e bastón saíndo dunha mazá vermella e o atrevido eslogan: 'La discoteca que daría la envidia a Travolta'».

Fiebre del sábado noche

La referencia no es gratuita, porque apenas un mes y medio antes de abrir sus puertas, «estreárase en España a famosa e discotequera película Febre do sábado noite que lanzou ao seu protagonista John Travolta, máis coñecido entón como Tony Manero, ás pistas do mundo enteiro onde miles de imitadores trataban de reproducir a súa popular coreografía».

Foto Sonia

Además de baile y confraternidad, «Bariloche converteuse axiña en referencia no mundo do divertimento ordense. Nun pobo que naquela época ofrecía máis ben escasas oportunidades de ocio e cultura, Bariloche fíxonos chegar a cultura musical dos 70 e os 80», indicaba la portavoz del evento a los asistentes. «Nun mundo sen mp3, Youtube, Facebook, Instagram, Spotify, as e os de Ordes tivemos acceso a un sinfín de estilos musicais tanto nacionais como estranxeiros que deixaron unha pegada indeleble na nosa vida e no noso crecemento como persoas», terminaba.

También se agradeció la labor de personal, entre DJ, porteros o camareros, como José, Kilé, Fabián, Fernando, Paco, Fabián, Miranda, José Manuel, Suso, Andrés, Eugenio, Barreiro o Moncho.