Milagro en Silleda: sin heridos tras impactar un turismo contra un camión

Un aparatoso accidente obligó a cortar la circulación completamente en la N-525 a su paso por A Bandeira, en la parroquia de Manduas (Silleda). El siniestro se produjo en la tarde de este jueves, a las 14.57 horas (kilómetro 309), momento en el que varios particulares alertaron a Emerxencias Galicia de una colisión entre un camión que transportaba tableros y un coche.

A pesar de que en el automóvil viajaban tres personas y que el camión —con un único ocupante— terminó volcado sobre el asfalto, no hubo que lamentar heridos de gravedad (aunque al parecer dos de los cuatro involucrados estaban en estado de shock). Aun así, al lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061 y la Guardia Civil de Tráfico. Asimismo, se alertó a los Bombeiros do Deza para limpiar la carretera, donde además de restos de ambos vehículos, había madera en la calzada.