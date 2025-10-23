Milagro en Silleda: sin heridos tras impactar un turismo contra un camión
El vuelco del vehículo pesado obligó a cortar el tráfico por la zona
Ocurrió en la N-525 a su paso por A Bandeira, y afectó a 4 personas
Un aparatoso accidente obligó a cortar la circulación completamente en la N-525 a su paso por A Bandeira, en la parroquia de Manduas (Silleda). El siniestro se produjo en la tarde de este jueves, a las 14.57 horas (kilómetro 309), momento en el que varios particulares alertaron a Emerxencias Galicia de una colisión entre un camión que transportaba tableros y un coche.
A pesar de que en el automóvil viajaban tres personas y que el camión —con un único ocupante— terminó volcado sobre el asfalto, no hubo que lamentar heridos de gravedad (aunque al parecer dos de los cuatro involucrados estaban en estado de shock). Aun así, al lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061 y la Guardia Civil de Tráfico. Asimismo, se alertó a los Bombeiros do Deza para limpiar la carretera, donde además de restos de ambos vehículos, había madera en la calzada.
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
- La borrasca de alto impacto Benjamín activa en Galicia alertas por lluvias y fuertes rachas de viento
- Los vecinos contratan seguridad privada por un narcopiso en la rúa de O Vieiro: «O noso nivel de ansiedade é altísimo»
- Cabreo vecinal: «Da fenda central na Ponte Maceira tamén xa advertimos, e nin caso»
- Lleno al recordar los años del Conxo independiente
- Nueva rebaja para tratar de subastar los bajos comerciales embargados al narco Marcial Dorado en Santiago
- Un año sin 'Isa de O Filandón': 'Queremos celebrar su vida y lo que compartió con todos nosotros