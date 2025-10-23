POLÍTICA MUNICIPAL
O PSOE da Laracha esixe solucións á falta de axentes da Policía Local
Solicitou a convocatoria urxente da xunta local de seguridade
A voceira do PSOE da Laracha, Inés Ramos, solicitou a convocatoria urxente da xunta local de seguridade, debido ao que cualifica de «preocupante falta de efectivos da Policía Local».
Asegura que veñen observando «problemas crecentes na atención cidadá, no control do tráfico e na prevención de condutas incívicas, derivados da escaseza de axentes, unha situación que está a xerar inseguridade e preocupación entre a veciñanza», indica Ramos.
A voceira socialista subliña que «a seguridade cidadá é unha prioridade que require coordinación e resposta inmediata por parte de todas as administracións implicadas».
Por esta razón, o PSOE solicita que a xuntanza da xunta local de seguridade avalíe a situación e impulse «medidas efectivas que garantan unha presenza policial axeitada».
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
- La borrasca de alto impacto Benjamín activa en Galicia alertas por lluvias y fuertes rachas de viento
- Los vecinos contratan seguridad privada por un narcopiso en la rúa de O Vieiro: «O noso nivel de ansiedade é altísimo»
- Cabreo vecinal: «Da fenda central na Ponte Maceira tamén xa advertimos, e nin caso»
- Lleno al recordar los años del Conxo independiente
- Nueva rebaja para tratar de subastar los bajos comerciales embargados al narco Marcial Dorado en Santiago
- Un año sin 'Isa de O Filandón': 'Queremos celebrar su vida y lo que compartió con todos nosotros