El PSOE ordense pide junta de seguridad por las peleas y agresiones

Recuerdan el último apuñalamiento y un asesinato

Señalan la incidencia del tráfico de drogas

Dos agentes de la Guardia Civil en la villa de Ordes

Dos agentes de la Guardia Civil en la villa de Ordes / GC

Marcos Manteiga Outeiro

Ordes

El grupo municipal del PSdeG-PSOE de Ordes solicitó la convocatoria urgente de la junta local de seguridad «tras a preocupación expresada por parte da veciñanza ante varios incidentes rexistrados nas últimas semanas no municipio». Según explicaban desde el grupo socialista, el objetivo de la convocatoria es «activar unha resposta institucional firme, coordinada e inmediata».

Desde el PSdeG de Ordes indicaron que «levamos tempo escoitando ás asociacións veciñais, colectivos sociais e veciños e veciñas a título individual que veñen denunciando a degradación da convivencia nas rúas», y que «compartimos, entendemos e facemos nosa esta preocupación da veciñanza». Los socialistas señalan que su petición llega tras varios hechos ocurridos en los últimos meses, entre ellos un apuñalamento en plena vía pública, además de otros «episodios graves anteriores», como «un asasinato relacionado cun axuste de contas e a incautación de drogas e armas no termo municipal».

También aclaran que «non imos mirar para outro lado. É nosa responsabilidade como representantes públicos dar a cara, actuar con responsabilidade e poñer os medios necesarios para garantir a seguridade da cidadanía», exponen en el PSOE.

