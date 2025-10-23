El PSOE ordense pide junta de seguridad por las peleas y agresiones
Recuerdan el último apuñalamiento y un asesinato
Señalan la incidencia del tráfico de drogas
El grupo municipal del PSdeG-PSOE de Ordes solicitó la convocatoria urgente de la junta local de seguridad «tras a preocupación expresada por parte da veciñanza ante varios incidentes rexistrados nas últimas semanas no municipio». Según explicaban desde el grupo socialista, el objetivo de la convocatoria es «activar unha resposta institucional firme, coordinada e inmediata».
Desde el PSdeG de Ordes indicaron que «levamos tempo escoitando ás asociacións veciñais, colectivos sociais e veciños e veciñas a título individual que veñen denunciando a degradación da convivencia nas rúas», y que «compartimos, entendemos e facemos nosa esta preocupación da veciñanza». Los socialistas señalan que su petición llega tras varios hechos ocurridos en los últimos meses, entre ellos un apuñalamento en plena vía pública, además de otros «episodios graves anteriores», como «un asasinato relacionado cun axuste de contas e a incautación de drogas e armas no termo municipal».
También aclaran que «non imos mirar para outro lado. É nosa responsabilidade como representantes públicos dar a cara, actuar con responsabilidade e poñer os medios necesarios para garantir a seguridade da cidadanía», exponen en el PSOE.
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
- La borrasca de alto impacto Benjamín activa en Galicia alertas por lluvias y fuertes rachas de viento
- Los vecinos contratan seguridad privada por un narcopiso en la rúa de O Vieiro: «O noso nivel de ansiedade é altísimo»
- Lleno al recordar los años del Conxo independiente
- Nueva rebaja para tratar de subastar los bajos comerciales embargados al narco Marcial Dorado en Santiago
- Un año sin 'Isa de O Filandón': 'Queremos celebrar su vida y lo que compartió con todos nosotros
- La renta media se dispara 1.200 euros en Santiago: la segunda mayor de Galicia