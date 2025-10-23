Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribeira e Carballo postúlanse como exemplos de innovación e sostibilidade

Conseguiron 6,5 millóns de euros cada un de fondos europeos para proxectos estratéxicos

A alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro, segunda dereita, no Foro Urbano.

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Os concellos de Ribeira e Carballo participaron no terceiro Foro Urbano de España celebrado na Coruña. A alcaldesa ribeirense, María Sampedro, intercambiou coñecementos e experiencias arredor da Axenda Urbana e revindicou Ribeira como exemplo de innovación e sostibilidade.

A cidade "sempre apostou pola innovación, a sostibilidade e a transformación dixital", afirmou. Puxo en valor o modelo de planificación estratéxica a través de diferentes proxectos.

Ribeira Atlántica 2015, explicou, "marcou a folla de ruta para definir o futuro da cidade", dándolle continuidade co Máis Ribeira Atlántica apostando pola Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (EDUSI), ambos financiados con fondos Feder.

O novo paradigma que trouxo consigo os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) aplicados ao territorio impulsaron a Axenda Urbana de Ribeira Atlántica para, nos anos posteriores, financiar actuacións definidas no Plan de Acción Local da Axenda Urbana a través de Fondos Next Generation e optar a continuar avanzando na construción dunha cidade máis conectada, inclusiva e resiliente mediante Estratexias de Desenvolvemento Integrado Local Ribeira Atlántica coa mirada posta xa no 2030.

A mandataria local explicou ante os asistentes que a Axenda Urbana se fundamenta nuns obxectivos específicos como son incorporar políticas urbanas que posibiliten deseñar "o futuro dunha Ribeira Atlántica máis sostible económica, social e medioambientalmente" e aproveitar o coñecemento e sinerxías xeradas en canto a innovación, financiación, gobernanza e transparencia, contando cos actores civís, económicos e empresariais.

"É unha cidade que busca de forma sistemática e deliberada facer cousas novas ou facer as mesmas cousas de maneira diferente, plantexándose retos significativos e desafíos que aporten valor á cidadanía e á sociedade no seu conxunto e dándolles resposta a través de proxectos de innovación e desenvolvemento urbano", remarcou.

Ao longo dos últimos anos procedeuse á colocación de 9.000 puntos de luz LED, 8 plantas fotovoltaicas, a rehabilitación da casa consistorial, a reforma integral do conservatorio de Aguiño, pasos peonís intelixentes, baños públicos intelixentes e autolimpiables, cartelería dixital, programa WiFi4EU, a posta en marcha da Aula CeMIT e os contedores intelixentes refrixerados do mercado municipal, ademais de erixirse como Destino Turístico Intelixente coa plataforma de cidades Smart Cities.

"Sempre coa mirada posta nunha Ribeira intelixente, eficiente, turística e humana", concluíu a alcaldesa.

Mellora da gobernanza en Carballo

Pola súa banda, os concelleiros carballeses de Innovación, Formación, Emprego, Fondos Europeos e Axenda Urbana, Iván Andrade, e de Deporte, Mocidade e Captación de Recursos Públicos, Daniel Barreiro, subliñaorn que no caso de Carballo, a Axenda Urbana xa se ten manifestado como unha ferramenta de traballo e de mellora da gobernanza, pero tamén como un marco de financiamento.

De feito, o Concello vén de conseguir 6,5 millóns de euros dos fondos EDIL para acometer proxectos estratéxicos como o edificio de entidades sociais, un novo auditorio e a reforma da Praza do Concello foi posible por dispoñer dunha Axenda Urbana en vigor.

Iván Andrade, segundo pola dereita, no III Foro Urbano de España.

Iván Andrade explicou o proceso de elaboración deste documento “estratéxico”, froito de dous anos de traballo, nos que se recolleron as achegas dos técnicos dos distintos departamentos municipais, dos grupos da corporación e tamén da sociedade organizada, a través das sesións celebradas con asociacións empresariais, ambientais, culturais, deportivas, sociais, veciñais, de nais e pais de alumnos.

Froito dese intenso proceso de participación, a Axenda Urbana de Carballo inclúe 55 accións “moi diversas, e con distintos niveis de prioridade”, centradas nos ámbitos social, do desenvolvemento sostible e da posta en valor do medio rural, engadiu Iván Andrade. O documento é accesible para toda a cidadanía a través da páxina web carballo.gal.

