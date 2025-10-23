Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Teatro con Estíbaliz Veiga y charla contra la violencia machista desde Boqueixón

Dará la conferencia-testimonio la actriz y psicopedagoga Iria Pinheiro

Será el sábado 8 de noviembre en la casa de la cultura de Camporrapado

La actriz Estíbaliz Veiga, que representará 'Golpes' en Boqueixón / E. V.

Marcos Manteiga Outeiro

Boqueixón

La Casa de la Cultura de Camporrapado acogerá la VII Xornada de Sensibilización en Violencia contra a Muller, organizada por el CIM del Concello de Boqueixón en colaboración coa Consellería de Política Social e Igualdade, el Ministerio de Igualdade y al amparo del Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. El evento llegará el sábado 8 de noviembre, y se prolongará de 17.00 a 19.30 horas, con entrada libre, pero antes deben de anotarse por medio de un formulario (https://forms.gle/5YbCjAhJ6r7vgXJPA).

La edil de Servizos Sociais e Igualdade, Ángela Conde Leis, y la directora del-CIM de Boqueixón, Cristina Carbajales Nouriño, serán las encargadas de dar la bienvenida a los asistentes, acompañada por la música de Natalí González y Xosé Silva, de la Asociación Mestre Manuel Gacio de Lestedo. La primera sesión será una charla-testimonio de la actriz y psicopedagoga Iria Pinheiro: 'A violencia obstétrica: anatomía dunha serea'. Será presentada por Yolanda Neira Cristobo, psicóloga del CIM, y contará con música de Fran Barcia, de Asociación Mestre Manuel Gacio.

A las 18.15 horas tendrá lugar una función de teatro: la actriz Estíbaliz Veiga pondrá en escena 'Golpes', una pieza teatral contra la violencia machista. 'Golpes' narra la historia de Pamela, una chica sufrió violencia machista y cuenta todos los golpes que recibió y cómo fue cediendo hasta irse encontrando fuera de su personalidad, una obra que muestra la desigualdad latente y el dolor.

