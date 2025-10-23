Vertido en el Sar: la Xunta asegura que encontrará a los culpables y exige a Ames que controle su depuradora
Alerta de que la estación maiana de Sisalde también incumple parámetros
Moción del Partido Popular local para analizar el vertido y buscar responsables
La Consellería de Medio Ambiente acaba de hacer pública la carta de la conselleira Ángeles Vázquez dirigida al alcalde de Ames, el socialista Blas García, asegurándole «a obriga de devolver o Sar ao seu estado anterior» por parte de los causantes del vertido», pero también instando a que A Maía «cumpra cos parámetros de depuración establecidos» por la legislación en su EDAR de Sisalde, de titularidad local.
Asimismo, desde el Partido Popular de Ames cargan las tintas contra «a tardanza da reunión do alcalde con Acuaes –la entidad estatal que impulsa la construccción de A Silvouta para Santiago–, dez días despois da contaminación, e a súa reacción centrando as críticas na Xunta que nada tivo que ver con este suceso». Al hilo, se quejan de «falta de información».
Por ello, «o PP de Ames presentou o pasado domingo unha moción no Concello a raíz da aparición de verquidos contaminantes no río Sar, procedentes según todas as informacións das obras de construción da nova estación depuradora». En el texto, y aparte de condenar los vertidos y pedir que se investigue con rigor su alcance, reclaman que se ponga en valor «o labor de Augas de Galicia, pola súa rápida resposta, polo traballo de inspección realizado e polo seu compromiso» en la defensa fluvial. Terminan señalando la necesidad de que Acuaes «recoñeza a súa responsabilidade», y repare el daño, afirmando que el Concello ni citó al principio a ese organismo.
