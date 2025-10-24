Afianzan O Pedrón y van a devolver la policromía al retablo mayor padronés

Belén do Campo, delegada de la Xunta, junto con el director territorial de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, Severino Álvarez, anunció la licitación de las obras del retablo mayor de la Igrexa de Santiago Apóstolo de Padrón, que contarán con un presupuesto de casi 100.000 euros, y un plazo de ejecución de 6 meses.

Según la representante autonómica, la iniciativa contempla una intervención integral que abarcará todos los elementos del retablo, desde su soporte estructural hasta los estratos policromos, con la finalidad de asegurar su estabilidad, recuperar su aspecto original y preservar la autenticidad del conjunto.

Y entre las actuaciones previstas se incluyen la redacción de un proyecto de restauración específico; la limpieza superficial y eliminación de elementos ajenos; la desinsectización curativa-preventiva; la fijación de los estratos polícromos; la revisión estructural de los volúmenes; así como el reajuste de las carpinterías y el refuerzo de los anclajes, «incidindo especialmente no mesado do altar que acolle O Pedrón, elemento de grande valor simbólico», aportan los técnicos.

También se llevarán a cabo tratamientos de los elementos metálicos, consolidación de los soportes, reintegraciones volumétricas y cromáticas, eliminación de repintados, limpieza de policromías y barnices oxidados y, finalmente, la aplicación de una capa de protección final, junto con la redacción de la memoria técnica da intervención.

La delegada subrayó que el retablo presenta un estado de conservación desigual, con una estructura de madera que, pese a mantener sus propiedades mecánicas, «mostra pandeos e desaxustes en certas táboas, especialmente na zona do Pedrón, que requiren dunha revisión e consolidación xeral para garantir a estabilidade do conxunto», añaden las mismas fuentes. Asimismo, se detectaron alteraciones en las policromías, con pérdidas de volumen, repintados y oscurecimiento general de la superficie, «produto do envellecemento dos vernices e da acumulación de fume.» De esta forma, se recuperará la policromía original.

Do Campo destacó que «con esta licitación, o Goberno galego reafirma o seu compromiso coa conservación e posta en valor do patrimonio histórico de Galicia, garantindo que o retablo maior de Santiago Apóstolo de Padrón continúe sendo un referente artístico». «Somos a administración máis comprometida coa conservación, restauración, investigación e divulgación de bens patrimoniais en Padrón», terminaba.