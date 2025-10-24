Ames aspira a que la Feira do Monte sea su cita referencial

El alcalde de Ames, Blas García, presentó la quinta edición de la Feira do Monte, que bajo el lema Tanto monte, monte tanto se celebrará los días 15 y 16 de noviembre en Trasmonte y en la que participarán 24 expositores. Según el regidor, la cita aspira a ser «la gran feria de referencia de Ames, un municipio con dos grandes núcleos urbanos, pero también con una gran superficie forestal que queremos poner en valor».

Javier Antelo, concejal de Xestión do Medio Natural e Atención ao Rural, dijo que «con esta feria queremos poner en valor los productos del monte, el patrimonio natural y la gran labor de aprovechamiento sostenible de las superficies forestales que se viene llevando a cabo en el municipio». Además, señaló que poco a poco Ames se va consolidando dentro del circuito de ferias de Galicia, un objetivo marcado por el Concello en los últimos años.

Durante la feria habrá, entre otras actividades, un obradoiro de cestería a cargo de Luis do Río y actuaciones de grupos locales de música tradicional. También se programarán exhibiciones de torneado de madera y elaboración de instrumentos musicales, así como talleres de estampación con tintas naturales, ampliando las opciones de participación y aprendizaje para los visitantes.

«Queremos que sea una feria genuina: centrada en la producción sostenible y en los productos del monte, desde las castañas o las nueces a la miel, pasando por la resina o los frutos del bosque», añadió.

Patricia Reboreda, técnica responsable del Aula da Natureza, indicó que en el recinto habrá degustaciones (de chicharrones, castañas, hamburguesas, miel, dulces del monte, etc.) y una pulpería. Asimismo, recordó que se expondrán productos como aceite, madera torneada, instrumentos musicales, tejidos y teas naturales, tés, queso, papel reciclado y cosmética natural, contribuyendo a mostrar la diversidad de la producción local y el patrimonio del monte.