No ha tardado en responder el regidor de Ames a la carta de la conselleira de Medio Ambiente en la que se hacía constar la buena gestión del vertido de la estación compostelana de A Silvouta al Sar, pero también instaba a que la capital maiana «cumpra cos parámetros de depuración establecidos por la legislación» en su EDAR de Sisalde. El alcalde contestaba este jueves con que no son casos comparables; aludiendo a la demora en informar; y a que la Xunta ya se comprometió a ayudar con la ampliación.

En concreto, el mandatario Blas García reseña que el entonces conselleiro Agustín Hernández prometió que en 2012 la Xunta redactaría un proyecto para dimensionar una estación que hoy triplica sus usuarios. Pero nunca más se supo, hasta que el año pasado pactó con Alfonso Rueda que se «impulse a redacción do ansiado proxecto de ampliación». Además, explica que hay consenso en la Corporación para que el Gobierno central también colabore, y anima a la Xunta a abordar el «preocupante deterioro» de A Ponte Maceira.