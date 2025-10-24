Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACCIDENTE

Os bombeiros liberan un motorista ferido en Vimianzo

Caeu e un pé quedoulle atrapado baixo do guiador da moto

Equipos de emerxencias atendendo ao motorista ferido en Vimianzo.

Equipos de emerxencias atendendo ao motorista ferido en Vimianzo. / Consorcio

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

Un motorista resultou ferido esta tarde tras sufrir unha caída en Vimianzo. O accidente ocorreu pasadas as 15.00 horas no quilómetro 66 da AC-552, e o motorista tivo que ser liberado polos bombeiros do parque comarcal del Cee, xa que quedou atrapado por un pé.

Os bombeiros tiveron que cortar o guiador da moto para poder acceder ao ferido, que sería atendido polo persoal sanitario e logo trasladado ao hospital.

O 112 Galicia mobilizou tamén a profesionais do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, axentes da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local e á Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vimianzo.

TEMAS

