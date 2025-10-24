Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comeza a XX edición do “FestiMax” de Ames

O festival internacional, que se celebra ata o domingo, ofrece espectáculos e obradoiros para todos os públicos nas localidades de Bertamiráns e Milladoiro

O Mago Rafa no seu espectáculo “Imposible?!”

O Mago Rafa no seu espectáculo “Imposible?!” / Cedida

El Correo Gallego

Ames

Onte deu comezo a vixésima edición do Festival Internacional de Maxia de Ames, unha das actividades culturais máis lonxevas do concello e que cada ano xera gran expectación entre a veciñanza. A primeira xornada contou co espectáculo “Imposible?!” do galego Mago Rafa, xunto con “O Baúl da Maxia”, da caravana máxica da maga arxentina Lore Lavand, que estivo na praza de Chavián, en Bertamiráns.

Durante o día de hoxe as actividades continúan en distintas localizacións. Pola mañá tivo lugar unha sesión de maxia para os maiores na Casa dos Maiores de Bertamiráns, a cargo do mago Antón Noriega, mentres que pola tarde realizarase outra sesión no local de JUPEMI, no Milladoiro, impartida por Román García. Ademais, Lore Lavand ofrecerá novos pases do seu espectáculo “O Baúl da Maxia” no aparcadoiro da Casa da Cultura do Milladoiro, dirixidos a grupos reducidos de 20 persoas e de balde, por orde de chegada.

Outra das propostas destacadas son os obradoiros de maxia, que se imparten este ano por Román García e están destinados a rapaces e rapazas de entre 8 e 14 anos. Mañá celebrarase na Casa da Cultura do Milladoiro, e o domingo 26 terá lugar na Casa da Cultura de Bertamiráns. Cada sesión contará con dous grupos de 12 participantes, que aprenderán diversos trucos de maxia. A inscrición pódese facer mediante correo electrónico a cultura@concellodeames.gal, indicando nome, apelidos e teléfono de contacto, e aínda quedan prazas dispoñibles.

A Gala Máxica Internacional será outro dos momentos estrela do festival, con catro pases programados entre o sábado e o domingo, debido á gran demanda. Presentada polo mago e monologuista catalán Isaac Jurado, contará con actuacións de artistas internacionais e nacionais, entre eles Seimei, de Corea do Sur, que actúa por primeira vez en Europa; Marcos Waldemar, mago galego emerxente; Peio Rivas, especialista en manipulación de obxectos; e Diego & Elena, que combinan acrobacias aéreas coa maxia. Aínda quedan entradas dispoñibles para a Gala a través da billeteira electrónica.

O FestiMax 2025 seguirá desenvolvéndose ata o domingo 26 de outubro, ofrecendo unha programación diversa que inclúe espectáculos ao aire libre, obradoiros educativos e shows de maxia para todos os públicos, consolidándose como un referente cultural no concello de Ames.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents