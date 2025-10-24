Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TURISMO

Costa da Morte promociona en Soria o destino Starlight

Representantes da Asoción Astroturismo e da CMAT participan no encontro internacional

Integrantes da delegación de Costa da Morte no encontro internacional de Soria.

Integrantes da delegación de Costa da Morte no encontro internacional de Soria. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

A Asociación Astroturismo Costa da Morte participou no VIII Encontro Internacional Starlight celebrado en Soria. A entidade estivo representada pola súa presidenta, Yolanda Díaz, e pola vicepresidenta, Nieves Lema, e os monitores Starlight Charo Couto, Bego Brao e Antón Pazos.

Alí deron a coñecer o potencial da Costa da Morte como destino Starlight e compartiron experiencias con outras iniciativas que promoven un turismo sostible, responsable e de calidade, vinculado ao patrimonio natural e cultural. Participaron tamén nas ponencias formativas dedicadas ao Eclipse 2026.

No encontro tamén participaron a vicepresidenta da CMAT e alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, e a directora de Promoción de Turismo da Xunta de Galicia, Carmen Pita, reforzando o apoio institucional ao proxecto do Destino Costa da Morte Starlight.

Yolanda Díaz asegura que "a participación da asociación neste evento reforza o seu compromiso coa divulgación científica, o respecto pola natureza e o impulso dun turismo responsable e transformador".

Salienta ademais a importancia de "formar parte dunha rede que aposta pola conservación dos ceos como patrimonio común e pola cooperación entre territorios para avanzar cara a un modelo turístico máis sostible e inspirador".

Ademais, a asociación continuará participando activamente en actividades, encontros e proxectos que contribúan a fortalecer e potenciar o destino Costa da Morte Starlight, consolidando así o seu papel como referente no ámbito do astroturismo galego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents