TURISMO
Costa da Morte promociona en Soria o destino Starlight
Representantes da Asoción Astroturismo e da CMAT participan no encontro internacional
A Asociación Astroturismo Costa da Morte participou no VIII Encontro Internacional Starlight celebrado en Soria. A entidade estivo representada pola súa presidenta, Yolanda Díaz, e pola vicepresidenta, Nieves Lema, e os monitores Starlight Charo Couto, Bego Brao e Antón Pazos.
Alí deron a coñecer o potencial da Costa da Morte como destino Starlight e compartiron experiencias con outras iniciativas que promoven un turismo sostible, responsable e de calidade, vinculado ao patrimonio natural e cultural. Participaron tamén nas ponencias formativas dedicadas ao Eclipse 2026.
No encontro tamén participaron a vicepresidenta da CMAT e alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, e a directora de Promoción de Turismo da Xunta de Galicia, Carmen Pita, reforzando o apoio institucional ao proxecto do Destino Costa da Morte Starlight.
Yolanda Díaz asegura que "a participación da asociación neste evento reforza o seu compromiso coa divulgación científica, o respecto pola natureza e o impulso dun turismo responsable e transformador".
Salienta ademais a importancia de "formar parte dunha rede que aposta pola conservación dos ceos como patrimonio común e pola cooperación entre territorios para avanzar cara a un modelo turístico máis sostible e inspirador".
Ademais, a asociación continuará participando activamente en actividades, encontros e proxectos que contribúan a fortalecer e potenciar o destino Costa da Morte Starlight, consolidando así o seu papel como referente no ámbito do astroturismo galego.
- Este hotel de Galicia, elegido como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España
- Pérez Rumbao lanza una oferta de compra sobre el Grupo Yáñez, en concurso de acreedores
- Cabreo vecinal: «Da fenda central na Ponte Maceira tamén xa advertimos, e nin caso»
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- La borrasca Benjamín llega a Santiago
- Los vecinos del Ensanche insisten en adelantar el cierre del ocio nocturno: «Hay que evitar eses horarios onde a expresión da violencia non ten límites»
- El Festival Jaleo! vuelve a Santiago con nueva edición: estas son las primeras confirmaciones