Dodro ayuda a la escolarización con ayudas para material y gastos

El Ayuntamiento de Dodro concede ayudas destinadas a la adquisición de material escolar, gastos de actividades extraescolares y vestuario deportivo. Están dirigidas a alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria obligatoria, y se deben de solicitar en el registro municipal, o a través de la sede electrónica, en el plazo de 5 días hábiles tras su publicación en el Boletín Oficial da Coruña.

La documentación a presentar incluye la propia solicitud y declaración responsable, libro de familia (y título de familia numerosa), fotocopia de la declaración del IRPF y, si es el caso, certificado de familia monoparental, separación, divorcio, discapacidad, adopción, acogimiento o certificado del Servizo Público de Emprego. El IPREM que no se debe superar oscila entre los 20.160 y 36.000 €, según la cifra de miembros.